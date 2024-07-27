Вестник Кавказа

В Баку и Стамбул круглый год - открыты новые рейсы из Грозного

В Баку и Стамбул круглый год - открыты новые рейсы из Грозного
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямых рейсов за границу из Грозного стало больше. Российская авиакомпания Utair запускает авиарейсы в Баку, Стамбул, Дубай. Эти направления будут круглогодичными.

Российский перевозчик Utair включил в маршрутную сеть новые прямые рейсы за границу из Чечни.

"Теперь пассажирам из Грозного круглый год доступны прямые рейсы… в Стамбул - до семи раз в неделю, в Баку - до двух раз"

– Utair

Также самолеты будут летать из Чечни в ОАЭ в любое время года, и в Анталью до конца октября, напомнили в авиакомпании.

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