В Баку и Стамбул круглый год - открыты новые рейсы из Грозного

Прямых рейсов за границу из Грозного стало больше. Российская авиакомпания Utair запускает авиарейсы в Баку, Стамбул, Дубай. Эти направления будут круглогодичными.

Российский перевозчик Utair включил в маршрутную сеть новые прямые рейсы за границу из Чечни.

"Теперь пассажирам из Грозного круглый год доступны прямые рейсы… в Стамбул - до семи раз в неделю, в Баку - до двух раз"

– Utair

Также самолеты будут летать из Чечни в ОАЭ в любое время года, и в Анталью до конца октября, напомнили в авиакомпании.