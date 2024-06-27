Вестник Кавказа

"Аэрофлот" нарастит число рейсов в Сочи осенью

"Аэрофлот" нарастит число рейсов в Сочи осенью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В октябре в расписании "Аэрофлота" появятся дополнительные авиарейсы между Сочи и Тюменью. Прямой перелет занимает четыре часа.

Крупнейший российский авиаперевозчик - авиакомпания "Аэрофлот" - осенью нарастит число рейсов, соединяющих Тюмень и Сочи.

"Авиакомпания "Аэрофлот" добавляет рейсы в Сочи в октябре"

– тюменский аэропорт Рощино

Самолеты на данном направлении полетят с 1 октября. Планируется выполнять один авиарейс в сутки в период 1-20 октября, а с 22 по 26 октября перевозка будет осуществляться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Рейсы будут выполняться утренние часы, время в полете составляет около четырех часов.

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