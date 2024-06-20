Самолеты Аэрофлота будут чаще летать из Москвы в Махачкалу и Грозный

Число рейсов Аэрофлота из Москвы в Махачкалу и Грозный существенно вырастет со следующего месяца, на время пикового сезона, рассказали в авиакомпании.
Рейсы Москва-Махачкала
На этом направлении вводится два новых рейса.
- Один из них будет совершаться каждый день.
- Второй в течение первых двух недель будет осуществляться шесть дней в неделю – с понедельника по субботу, кроме воскресенья. С 14 июля он также станет ежедневным.
В результате в неделю Аэрофлот будет отправляться из Москвы в Махачкалу 42 самолета. Это на 20% больше, чем летом 2023 года.
Рейсы Москва-Грозный
Из Москвы в столицу Чечни самолеты будут вылетать 14 раз в неделю. Сейчас на этом направлении действует 11 рейсов.
Три новых рейса планируются на будние дни, а точнее на понедельники, среды и пятницы.
Об авиакомпании Аэрофлот
Аэрофлот – национальный перевозчик России. Авиакомпания входит в число старейших во всем мире, она была основана в 1923 году как акционерное общество "Добролет". Первые регулярные рейсы связали Москву и Нижний Новгород.
Сейчас группа компаний Аэрофлот включает три авиакомпании. В премиальном сегменте это Аэрофлот, в средней нише – Россия, в низкобюджетной – лоукостер Победа.