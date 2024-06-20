Самолеты Аэрофлота будут чаще летать из Москвы в Махачкалу и Грозный

Аэрофлот наращивает частоту рейсов из Москвы в столицы Дагестана и Чечни. Количество полетов увеличится начиная с 1 июля и достигнет рекордного показателя.

Число рейсов Аэрофлота из Москвы в Махачкалу и Грозный существенно вырастет со следующего месяца, на время пикового сезона, рассказали в авиакомпании.

Рейсы Москва-Махачкала

На этом направлении вводится два новых рейса.

Один из них будет совершаться каждый день.

Второй в течение первых двух недель будет осуществляться шесть дней в неделю – с понедельника по субботу, кроме воскресенья. С 14 июля он также станет ежедневным.

В результате в неделю Аэрофлот будет отправляться из Москвы в Махачкалу 42 самолета. Это на 20% больше, чем летом 2023 года.

Рейсы Москва-Грозный

Из Москвы в столицу Чечни самолеты будут вылетать 14 раз в неделю. Сейчас на этом направлении действует 11 рейсов.

Три новых рейса планируются на будние дни, а точнее на понедельники, среды и пятницы.

Об авиакомпании Аэрофлот

Аэрофлот – национальный перевозчик России. Авиакомпания входит в число старейших во всем мире, она была основана в 1923 году как акционерное общество "Добролет". Первые регулярные рейсы связали Москву и Нижний Новгород.

Сейчас группа компаний Аэрофлот включает три авиакомпании. В премиальном сегменте это Аэрофлот, в средней нише – Россия, в низкобюджетной – лоукостер Победа.