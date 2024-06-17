Нападения на Махачкалу и Дербент. Что известно на данный момент?

Несколько терактов были совершены сегодня вечером в Дагестане. Террористы сожгли церковь и синагогу в Дербенте, атаковали церковь и пост ДПС в Дербенте. Погибли полицейские и священнослужитель, много раненых.

Не установленные пока террористы совершили сегодня вечером нападения в Дагестане.

В Дербенте они сожгли церковь и синагогу. В Махачкале атаковали также церковь и пост ДПС.

В Дагестане введен режим КТО, сообщает НАК. Он действует на всей территории республики.

По последней подтвержденной информации МВД РД, ликвидированы двое террористов. Опубликовано видео с пляжа, на котором задержаны еще несколько боевиков. Однако на момент написания этого материалы боестолкновения как в Дербенте, так и в Махачкале продолжаются.

Администрация Махачкалы просит на время отказаться от поездок по улицам "Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, М. Гаджиева, Буйнакского и в районе ж/д вокзала".

Появлялись сообщения о терактах в Избербаше, но эти данные опровергли в полиции Дагестана.

Жертвы и раненые

В результате нападений есть убитые и пострадавшие, в основном это полицейские. По данным МВД, убиты шестеро правоохранителей, ранены 12 человек. Кроме того, подтверждена смерть 66-летнего священнослужителя в Дербенте.

Кроме того, появилась информация о гибели представителя Росгвардии.

Миздрав Дагестана распространил заявление о том, что в медучреждения привозят пострадавших, которые получают всю необходимую помощь.

"Лечение их на контроле министра здравоохранения РД"

– министерство

Уголовное дело

СУ СКР по Дагестану возбудил уголовные дела. Они открыты по статье 205 УК РФ – теракт – по фактам вооруженных нападений.

Обращение главы Дагестана

Глава республики Сергей Меликов охарактеризовал действия террористов как "попытки к дестабилизации общественной ситуации".

Он подчеркнул, что в республике действует план "Перехват", работает оперативный штаб.

Меликов призвал всех жителей и гостей республики сохранять спокойствие, не допускать паники и страха.