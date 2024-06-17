Бой с террористами ведут полицейские в Махачкале

Полицейские продолжают вести бой с террористами, напавшими сегодня на правоохранителей в Махачкале. Видео с места событий публикует пресс-секретарь МВД Дагестана.

Новую информацию сообщила руководитель пресс-службы дагестанского МВД Гаяна Гариева.

"Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале"

– пресс-секретарь

Она добавила, что новой информации по раненым и погибшим нет.

На видео, опубликованном Гариевой, люди стоят у полицейской машины и ведут огонь.

Еще на одном ролике, снятом на улице Орджоникидзе, видно, как горит полицейская машина, слышны выстрелы.

Ранее она сообщила, что ни жертв, ни пострадавших среди гражданских нет. В Махачкале убит один полицейский, ранены шестеро. В Дербенте также погиб один правоохранитель, еще один ранен.

Напомним, сегодня примерно в 18.00 мск неизвестные обстреляли церковь и синагогу в Дербенте. Позже стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале.