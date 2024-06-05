Церковь и синагогу обстреляли в Дербенте, пост ДПС – в Махачкале

Нападение на церковь и синагогу произошло сегодня вечером в Дербенте. Предварительно есть погибшие и раненые. Преступники скрылись, их разыскивают.

Церковь и синагога подверглись обстрелу в Дербенте, подробности сообщила глава пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

"По информации из Дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь"

– пресс-секретарь

Она также уточнила предварительные данные по жертвам и пострадавшим. Сейчас есть информация о том, что огонь преступников ранил одного полицейского и стал причиной гибели второго.

Нападавшие скрылись на автомобиле – он объявлен в ориентировку. Это белый "Фольксваген Поло" с номером 921.

Ранее Telegram-каналы сообщили о нападении на церковь в Дербенте и о пожаре в синагоге в Махачкале.

Нападение на пост ДПС в Махачкале

Кроме того, в МВД Дагестана сообщили об обстреле поста ДПС, расположенного на улице Ермошкина в Махачкале.

"По предварительной информации один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет"

– полиция

В городе действует план "Перехват".