Вестник Кавказа

Представлен новый глава Дербента

Представлен новый глава Дербента
© Фото: телеграм-канал Хизри Абакарова
Новым мэром Дербента стал Ахмед Кулиев. До этого он работал замглавы полиции МВД по Дагестану. Ранее Рустамбек Пирмагомедов сложил полномочия главы города.

Заместитель главы полиции МВД России по Дагестану Ахмед Кулиев назначен на должность мэра Дербента, сообщает пресс-служба администрации города.

Нового градоначальника представил депутат Государственной Думы Хизри Абакаров. Кулиев будет исполнять обязанности мэра до выборов.

Кулиев работал на посту замглавы полиции МВД РФ по республике. Он также возглавлял УБЭП МВД по Дагестану и Центр противодействия экстремизму.

Ранее стало известно, что Рустамбек Пирмагомедов покинул пост руководителя Дербента. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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