Вестник Кавказа

Мэр Дербента покинул свой пост

Рустамбек Пирмагомедов
© Фото: официальный сайт городского округа “город Дербент“
Глава администрации Дербента объявил в среду о своей отставке. Он занимал эту должность в течение 3,5 лет.

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов ушел с занимаемой должности. Об этом сказано в его Telegram-канале

Причины такого решения на данный момент неизвестны.

"Мною принято решение сложить полномочия главы Дербента. (...) На протяжении более чем трех лет моего пребывания на посту мэра старался честно работать в интересах родного города"

– мэр Дербента

Он подчеркнул, что это была сложная, но при этом очень интересная работа.

Напомним, Пирмагомедов возглавлял городскую администрацию с декабря 2020 года.

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