Чиновница фиктивно устроила всю семью на работу в Дагестане

Сотрудница районной администрации в Дагестане, воспользовавшись своим служебным положением, трудоустроила на работу в школу все свою семью, включая себя саму, при этом никто из них в реальности не работал.

Жительница Дагестана стала фигуранткой уголовного дела по факту фиктивного трудоустройства, о преступлении рассказали в республиканском МВД.

Женщина работала в администрации Гергебильского района. Там она занимала пост главного специалиста.

В 2017 году чиновница добилась того, что ее саму, ее супруга и двух детей (сына и дочь) фиктивно взяли на работу в школу. Числясь сотрудниками школы, все четверо не проработали ни дня.

В итоге к 2020 году семья "заработала" нечестным образом свыше 1,9 млн рублей. Это оценивается как особо крупный ущерб, который понесло государство.

Дело возбуждено по факту мошенничества – ч. 4 ст. 159 УК РФ.