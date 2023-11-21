Экс-директора школы в Карачаево-Черкесии осудили за фиктивное трудоустройство

Экс-директор школы в КЧР получала деньги сотрудников, которых она фиктивно трудоустраивала на работу в образовательное учреждение. В общей сложности ей удалось похитить почти 2,5 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии вынесли приговор бывшему директору сельской школы, занимавшейся фиктивным трудоустройством людей. Об этом рассказали в СУ СКР по республике.

По данным следствия, с 2015 по 2022 год женщина фиктивно устраивала на работу в школу людей. При этом всю их зарплату она присваивала себе.

Кроме того, директор устроила на работу свою знакомую, которая отдавала ей часть своей зарплаты.

В общей сложности злоумышленница присвоила себе более 2,4 млн рублей.

Суд признал ее виновной сразу по нескольким делам. Женщина приговорена к 3 годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит 2,5 года. Ей также запретили заниматься педагогической деятельностью.