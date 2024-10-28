В Ереване "обчистили" музей Ерванда Кочара

Из музея в Ереване пропали семь работ известного армянского художника и скульптора Ерванда Кочара стоимостью около полумиллиона долларов – сейчас полотна мастера разыскивает Следственный комитет Армении.

Из музея Ерванда Кочара в Ереване исчезли семь работ известного художника, которые оцениваются примерно в $500 тыс, заявил культурный фонд "Кочар".

"Завтра… сын Ерванда Кочара, кинорежиссер Рубен Кочар и адвокат Тигран Атанесян представят факты. О происшедшем проинформировано правительство Армении, сейчас дело находится в Следственном комитете страны. Есть также сомнения в подлинности произведений искусства, находящихся в государственной собственности в музее, а также в незаконных сделках"

- культурный фонд "Кочар"

Ерванд Кочар был одним из крупнейших армянских художников XX века. Он занимался не только живописью и графикой, но и скульптурой: его называют первым армянским светским скульптором, а памятник Давиду Сасунскому его работы украшает центр армянской столицы.

Ерванд Кочар учился у Егише Тадевосяна и Петра Кончаловского, а потом уехал в Париж, где его работы выставлялись с полотнами прославленных мастеров Пикассо, Матисса, Брака, Леже и Кирико, передает NEWS.am.