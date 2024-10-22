Полиция задержала угрожавшего устроить взрыв в центре Еревана

В Армении завели уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего подорвать бензовоз. Инцидент случился несколько дней назад в центре столицы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал взорвать бензовоз в центральной части Еревана. Об этом рассказали в Следственном комитете Армении.

Информация об инциденте поступила 26 октября около 23:07. По информации СКР, мужчина пробрался в здание, где располагаются министерства, и угрожал взорвать бензовоз, который припаркован на площади Республики.

Было установлено, что гражданин угнал бензовоз с бензоколонки на трассе Ереван-Севан.

По данному факту завели уголовное дело.