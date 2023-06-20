Церковь ограбили на севере Армении

Ограбление церкви было совершено ночью в монастыре в Лорийской области, сообщают армянские СМИ. В числе прочего преступники украли пожертвования и кресты.

Храм в армянском монастыре был обворован сегодня ночью в Лорийской области. О преступлении пишут армянские СМИ.

Оно было совершено в монастыре в Ахтале. Грабители сумели взломать дверь церкви Святой Богоматери. Оттуда они забрали два сундука, а также украли пожертвования, собранные прихожанами.

Кроме того, неизвестные пробрались и в лавочку, где ведется продажа свечей. Забрались внутрь они через окно, разбив стекло с помощью железного прута. Там преступники поживились 51 тыс драмов ($133).

Грабители также зашли в кабинет священника, откуда они похитили кресты, передает Shamshyan.com.