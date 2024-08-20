Вор церковных денег наказан в Железноводске

Суд Железноводска вынес приговор рецидивисту из Москвы. Он обвинялся в нескольких кражах на территории города. О его задержании ранее рассказали в МВД России по Ставрополью.
Первым преступлением было проникновение в служебное помещение магазина с целью кражи 10 тыс рублей. Его вовремя заметил и остановил один из сотрудников, поэтому воплотить в жизнь свой план ему не удалось.
После неудавшейся попытки вор проник в служебное помещение церкви. Там не нашлось того, кто смог бы его остановить. Так злоумышленник смог украсть 144,5 тыс рублей, которые должны были пойти на нужды прихода.
В ходе следствия мужчина признал свою вину во всех преступлениях. Суд учел факт неоднократного нарушения закона как отягчающее обстоятельство.
Вор получил 1 год и 8 месяцев заключения в колонии строгого режима.