Вор церковных денег наказан в Железноводске

Суд вынес приговор мужчине, укравшему 144 тыс рублей у церкви в Железноводске. Он проведет 1 год и 8 месяцев в исправительной колонии строго режима.

Суд Железноводска вынес приговор рецидивисту из Москвы. Он обвинялся в нескольких кражах на территории города. О его задержании ранее рассказали в МВД России по Ставрополью.

Первым преступлением было проникновение в служебное помещение магазина с целью кражи 10 тыс рублей. Его вовремя заметил и остановил один из сотрудников, поэтому воплотить в жизнь свой план ему не удалось.

После неудавшейся попытки вор проник в служебное помещение церкви. Там не нашлось того, кто смог бы его остановить. Так злоумышленник смог украсть 144,5 тыс рублей, которые должны были пойти на нужды прихода.

В ходе следствия мужчина признал свою вину во всех преступлениях. Суд учел факт неоднократного нарушения закона как отягчающее обстоятельство.

Вор получил 1 год и 8 месяцев заключения в колонии строгого режима.