Владельца пекарни наказали за смерть посетителей в Ставрополе

Ставропольский суд наказал хозяина пекарни, по чьей вине погибло три человека из-за взрыва газового баллона в его заведении. Трагедия случилось еще в декабре прошлого года.

Владелец пекарни в Ставрополе получил наказание суда. Год назад в его заведении от взрыва газа погибло три человека, рассказали в Ставропольском краевом суде.

"Установлено, что предприниматель подключил к хлебопекарной печи в пекарне газовый баллон, не отвечающий требованиям безопасности, на расстоянии менее 5 метров от источника тепла"

- Ставропольский краевой суд

В один из дней, когда пекарня работала и принимала посетителей, в ней произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия, три человека погибли на месте, четвертого увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Ставропольскому предпринимателю вынесли приговор в виде одного года и одного месяца лишения свободы в колонии-поселении. Он проходил сразу по двум уголовным статьям.