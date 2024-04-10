Продавец техники попал под суд за кражу в Ставрополье

Экс-работник интернет-магазина техники украл с работы более 100 предметов на сумму около 1 млн рублей в Изобильненском районе недалеко от Ставрополя. Сейчас он ожидает суда.

Бывший работник интернет-магазина техники в Изобильненском районе Ставрополья попал под следствие. Его обвиняют в краже продукции со склада. Сумму ущерба следователи оценивают в более чем 1 млн рублей. Об этом рассказал местный отдел МВД.

«Общая сумма причиненного материального ущерба составила порядка 1,3 млн рублей»

- МВД по Ставропольскому краю

Сообщается, что действовал он не один. К хищению техники причастны также несколько его коллег. Злоумышленники брали дорогую электронику и перекладывали ее на складе в габаритные коробки от более дешевых предметов. Потом они заказывали продукцию, указанную на коробке, через интернет и получали украденные товары. Всего им удалось присвоить колонки для машин, динамики и усилители, 15 триммеров, 20 смарт-часов и более 80 дорогих моделей беспроводных наушников.

Сейчас на них заведено дело по статье 158 УК РФ "Кража" и отдано в суд.