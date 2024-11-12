Вестник Кавказа

Самолеты из Дагестана будут чаще летать в Сургут каждый день

Самолеты из Дагестана будут чаще летать в Сургут каждый день
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В зимнем расписании аэропорта Махачкалы появится новый рейс – до Сургута. Самолеты между городами будут летать ежедневно.

Зимнее расписание махачкалинского аэропорта расширилось из-за появления новых авиарейсов из Дагестана в Сургут, пишет пресс-служба воздушной гавани.

Полеты будет производит авиакомпания "Победа". Самолеты "Боинг" 737 800 будут летать между городами каждый день. Билеты на рейсы уже доступны для клиентов.

Стоит добавить, что сейчас самолеты из Махачкалы вылетают в 22:00 мск и прибывают в Сургут в 04:05 по местному времени.

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