Вестник Кавказа

Свыше 219 тыс человек принял аэропорт Махачкалы в октябре

Свыше 219 тыс человек принял аэропорт Махачкалы в октябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Махачкалы в октябре обслужил более 219 тыс человек. Главными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Дубай, Баку.

В октябре текущего года махачкалинский аэропорт нарастил пассажиропоток на 5,6%, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Дагестана.

Аэропорт в октябре обслужил свыше 219 тыс пассажиров и 1596 рейсов. Кроме того, воздушная гавань республики обработала 390 т грузов и почты.

Отмечается, что ключевыми внутренними направлениями в октябре этого года стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Казань.

Что касается внешних направлений, то из Дагестана самолеты чаще вылетали в Стамбул, Дубай, Баку и Абу-Даби.

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