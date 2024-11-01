Популярность Дагестана выросла на 5% у туристов

С января по октябрь текущего года Дагестан посетили свыше 1,6 млн туристов, что почти на 5% больше, чем в такой же период прошлого года, рассказали в Минтуризме республики.
«В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к республике Дагестан, что подтверждается увеличением туристского потока»
- министр туризма Дагестана Эмин Мерданов
Он подчеркнул, что министерство старается создавать условия для активного развития туристической сферы Дагестана, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности республики как внутри страны, так и за границей.
Мерданов также отметил целесообразность введения туристического налога в районах Дагестана, благодаря которому полученные средства будут поступать в развитие инфраструктуры для путешественников.
Отметим, что Дагестан планирует принять почти 2 млн туристов по итогам 2024 года.