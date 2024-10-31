Санаторий «Каспий» в Дагестане прирастет шестью корпусами

Новые корпуса санатория «Каспий» будут построены в Дагестане. Здравница прирастет 1200 номеров, планируется построить шесть новых объектов размещения.
В Дагестане расширятся возможности для санаторного отдыха - «Каспий» построит новый комплекс на 1200 гостевых номеров.
Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд рублей, в основном инвестициями послужат собственные средства санатория «Каспий», говорится в сообщении Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.
В рамках расширения оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря появятся новые санаторные корпуса - шесть 12-этажных зданий и объекты для отдыха и досуга.