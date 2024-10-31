Вестник Кавказа

Санаторий «Каспий» в Дагестане прирастет шестью корпусами

Санаторий «Каспий» в Дагестане прирастет шестью корпусами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые корпуса санатория «Каспий» будут построены в Дагестане. Здравница прирастет 1200 номеров, планируется построить шесть новых объектов размещения.

В Дагестане расширятся возможности для санаторного отдыха - «Каспий» построит новый комплекс на 1200 гостевых номеров.

Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд рублей, в основном инвестициями послужат собственные средства санатория «Каспий», говорится в сообщении Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

В рамках расширения оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря появятся новые санаторные корпуса - шесть 12-этажных зданий и объекты для отдыха и досуга.

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