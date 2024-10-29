Маршрут из Махачкалы в Каспийск будут развивать в Дагестане

В Каспийске установят новые транспортные остановки для перевозки пассажиров в Махачкалу. Власти отмечают, что понимают все недовольства жителей.

Глава дагестанского Минтранспорта Джамбулат Салаватов сообщил, что в соответствии с запросами жителей Каспийска и вместе с руководителем города Борисом Гонцовым принято решение о появлении транспортных остановок.

Как пишет РИА Дагестан, данные установки будут размещены в каждом квартале Каспийска, чтобы каспийчане могли ездить в Махачкалу без пересадок.

Министр подчеркнул, что понимает недовольство жителей состоянием маршрутов и нехваткой транспорта. Он добавил, что это довольно объемный процесс, который требует многочисленных согласований с различными инстанциями.

Салаватов надеется, что в ближайшее время все транспортные проблемы горожан будут улажены.