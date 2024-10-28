Аэропорт Махачкалы снова заработал

Махачкалинский аэропорт начал работать в обычном режиме. Ранее его работа была прервана атакой БПЛА в Каспийске.
Аэропорт в дагестанской столице возобновил работу в штатном режиме. Ранее он был закрыт из-за атаки БПЛА в Каспийске, которую смогли отразить силы ПВО, рассказал гендиректор авиагавани Саид Рамазанов.
«Аэропорт Махачкалы снял все ограничения, работает в штатном режиме»
- Саид Рамазанов в разговоре с ТАСС
Напомним, что сегодня на дагестанский город Каспийск была совершена атака беспилотников. Ее смогли отразить силы ПВО. Подобное происходит впервые на территории республики. В результате происшествия пострадал один человек – несовершеннолетняя девушка. Ее с легким ранением доставили в больницу.