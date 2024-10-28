Вестник Кавказа

Аэропорт Махачкалы снова заработал

Аэропорт Махачкалы снова заработал
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Махачкалинский аэропорт начал работать в обычном режиме. Ранее его работа была прервана атакой БПЛА в Каспийске.

Аэропорт в дагестанской столице возобновил работу в штатном режиме. Ранее он был закрыт из-за атаки БПЛА в Каспийске, которую смогли отразить силы ПВО, рассказал гендиректор авиагавани Саид Рамазанов.

«Аэропорт Махачкалы снял все ограничения, работает в штатном режиме»

- Саид Рамазанов в разговоре с ТАСС

Напомним, что сегодня на дагестанский город Каспийск была совершена атака беспилотников. Ее смогли отразить силы ПВО. Подобное происходит впервые на территории республики. В результате происшествия пострадал один человек – несовершеннолетняя девушка. Ее с легким ранением доставили в больницу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

До конца года Южно-Сухокумск получит чистую воду

До конца года Южно-Сухокумск получит чистую воду

При ЧП в Каспийске пострадала девушка

При ЧП в Каспийске пострадала девушка

Аэропорт Махачкалы прекратил прием и отправку самолетов

Аэропорт Махачкалы прекратил прием и отправку самолетов

Авария оставила без тепла и воды Каспийск

Авария оставила без тепла и воды Каспийск

В Каспийске сбит БПЛА

В Каспийске сбит БПЛА

Электроснабжение большей части потребителей возобновлено в Каспийске

Электроснабжение большей части потребителей возобновлено в Каспийске

Спортсменка из Дагестана выиграла чемпионат России по тхэквондо

Спортсменка из Дагестана выиграла чемпионат России по тхэквондо

Бой Махачева против Царукяна: первая встреча и реванш

Бой Махачева против Царукяна: первая встреча и реванш

Сильный ветер в Махачкале травмировал женщину

Сильный ветер в Махачкале травмировал женщину

Свет вернулся в дома жителей Махачкалы

Свет вернулся в дома жителей Махачкалы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы