В Каспийске сбит БПЛА

Утром в среду над городом Каспийск в Дагестане был сбит беспилотник. Глава Республики Дагестан призвал жителей к спокойствию.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об уничтожении БПЛА уничтожен сегодня утром над дагестанским Каспийском. Об инциденте проинформировал глава республики Сергей Меликов.
"Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами"
– Меликов
Населению следует сохранять спокойствие, добавил он. Обстоятельства ЧП выясняются.
Это первый случай, когда в Дагестане потребовалось использовать ПВО для уничтожения БПЛА, ранее беспилотники не добирались до региона.