Сильный ветер отключил свет в Дагестане

Электричества нет в домах более 90 тыс жителей Дагестана, включая Махачкалу и Каспийск. Местные специалисты уже занялись восстановлением.
Жители Махачкалы, Каспийска и других районов Дагестана остались без электроэнергии: всего более 90 тыс человек, рассказали в Минэнерго республики.
Причиной аварийного отключения света стал сильный ветер.
«Из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий (усиление ветра до 29 м/с) произошло отключение части потребителей Махачкалы, Каспийска, а также Гунибского, Ахтынского, Рутульского, Чародинского и Курахского районов республики. Обесточено порядка 90 тыс. человек»
- Минэнерго Дагестана
Специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии.
Ранее республиканское МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Дагестана.