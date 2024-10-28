Вестник Кавказа

Сильный ветер отключил свет в Дагестане

Сильный ветер отключил свет в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электричества нет в домах более 90 тыс жителей Дагестана, включая Махачкалу и Каспийск. Местные специалисты уже занялись восстановлением.

Жители Махачкалы, Каспийска и других районов Дагестана остались без электроэнергии: всего более 90 тыс человек, рассказали в Минэнерго республики.

Причиной аварийного отключения света стал сильный ветер.

«Из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий (усиление ветра до 29 м/с) произошло отключение части потребителей Махачкалы, Каспийска, а также Гунибского, Ахтынского, Рутульского, Чародинского и Курахского районов республики. Обесточено порядка 90 тыс. человек»

- Минэнерго Дагестана

Специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии.

Ранее республиканское МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Дагестана.

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