Вестник Кавказа

Авария оставила без воды около 2 тыс жителей Ставрополья

Авария оставила без воды около 2 тыс жителей Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье в воскресенье остались без воды несколько тысяч местных жителей. Возобновить водоснабжение обещают до конца дня.

В воскресенье, 3 ноября, пропала вода более чем у 1,8 тыс абонентов в Ставропольском крае. Об этом рассказали в компании "Ставрополькрайводоканал".

"На подающем полиэтиленовом водоводе Прикумского участка произошла аварийная ситуация. В связи с этим ограничена подача воды для 1 812 абонентов, среди которых - больница села Прикумское"

– пресс-служба компании

Подача воды ограничена в семи населенных пунктах в Минераловодском округе.

В настоящее время проводятся восстановительные работы. Их обещают выполнить в течение сегодняшнего дня.

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