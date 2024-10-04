Авария оставила без воды около 2 тыс жителей Ставрополья

На Ставрополье в воскресенье остались без воды несколько тысяч местных жителей. Возобновить водоснабжение обещают до конца дня.
В воскресенье, 3 ноября, пропала вода более чем у 1,8 тыс абонентов в Ставропольском крае. Об этом рассказали в компании "Ставрополькрайводоканал".
"На подающем полиэтиленовом водоводе Прикумского участка произошла аварийная ситуация. В связи с этим ограничена подача воды для 1 812 абонентов, среди которых - больница села Прикумское"
– пресс-служба компании
Подача воды ограничена в семи населенных пунктах в Минераловодском округе.
В настоящее время проводятся восстановительные работы. Их обещают выполнить в течение сегодняшнего дня.