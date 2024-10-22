Жители Минвод лишились воды из-за аварии

На 23 улицах Минеральных Вод нет воды из-за аварии на водопроводе. Специалисты обещают, что ее дадут к 16:00.

В Минеральных Водах случилась крупная авария на линиях водоснабжения. В данный момент специалисты пытаются справиться с последствиями происшествия и вернуть жителям города воду, рассказали в «Ставрополькрайводоканал».

«Устраняется повреждение на сетях водоснабжения, на водопроводе диаметром 150 мм, в городе Минеральные Воды по улице Красноармейская»

- «Ставрополькрайводоканал»

Воды в кранах нет на 23 городских улицах. Это почти 500 абонентов ставропольского водоканала.

Планируется, что водоснабжение восстановят к 16:00.