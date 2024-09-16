В Минводах откроется пивоваренное производство

На Ставрополье планируется строительство пивоваренного завода. В проект планируется вложить около четверти миллиарда рублей.

В Минеральных Водах откроется производство пива, сообщается в министерстве экономического развития региона.

В эксплуатацию должны ввести четыре цеха, а также здание административного назначения и помещения технического характера. Отдельная территория будет выделена под площадку для хранения.

Компания "Север" вложит в проект примерно 250 млн рублей, производство даст городу около 150 рабочих мест. Завод планируется возвести в течение трех лет.