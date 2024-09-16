Вестник Кавказа

В Минводах откроется пивоваренное производство

В Минводах откроется пивоваренное производство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье планируется строительство пивоваренного завода. В проект планируется вложить около четверти миллиарда рублей.

В Минеральных Водах откроется производство пива, сообщается в министерстве экономического развития региона. 

В эксплуатацию должны ввести четыре цеха, а также здание административного назначения и помещения технического характера. Отдельная территория будет выделена под площадку для хранения. 

Компания "Север" вложит в проект примерно 250 млн рублей, производство даст городу около 150  рабочих мест. Завод планируется возвести в течение трех лет.

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