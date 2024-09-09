Вестник Кавказа

Самолет Москва-Кавминводы вынужденно сел в Волгограде

Самолет Москва-Кавминводы вынужденно сел в Волгограде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет, летевший в Кавминводы из Москвы, экстренно приземлился в Волгограде. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

Самолет компании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Москвы в Кавминводы, был вынужден приземлиться в Волгограде, пишет пресс-служба волгоградского аэропорта.

Лайнер с пассажирами покинул «Шереметьево» в 7:05 мск и должен был добраться до Минеральных Вод в 9:50. Однако самолет экстренно сел в Волгограде в 8:30.

Как пояснили в пресс-службе, причиной экстренной посадки стало ухудшение самочувствия пассажира. Его сняли с рейса и передали медикам. Сейчас самолет готовится к дальнейшему вылету.

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