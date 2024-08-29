Вестник Кавказа

Пассажирка летевшего из ОАЭ в Минводы самолета закурила во время полета

Пассажирка летевшего из ОАЭ в Минводы самолета закурила во время полета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Женщина покурила прямо во время полета на борту рейса Дубай – Минводы. Ей грозит денежный штраф.

В Минеральных Водах задержали 40-летнюю женщину, курившую на борту самолета, который летел из Дубая. Об этом поведали 9 сентября в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

Было установлено, что жительница Нальчика покурила, заперевшись в туалете. О произошедшем рассказал командир авиалайнера.

"Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что одна из пассажирок во время полета курила в туалетной комнате"

– пресс-служба управления

Женщине грозит штраф за курение в неположенном месте. Его сумма составляет 1,5 тыс рублей.

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