Аэропорт Минвод обновится к весне 2025 года

Работы по обновлению аэропорта Минвод планируют окончить к весне следующего года. Информацией поделилась пресс-служба Ставрополья.

Завершить работы по реконструкции аэропорта Минвод наметили на весну 2025 года, сообщилив пресс-службе главы Ставрополья Владимира Владимирова.

«Министр транспорта РФ вместе главой Ставрополья проинспектировали ход реконструкции аэровокзального комплекса в аэропорту Минеральные Воды. Модернизацию планируют завершить весной следующего года»

- пресс-служба губернатора Ставропольского края

Аэропорт сможет повысить пропускные возможности до семи млн человек ежегодно. Год назад он принял около 5 млн пассажиров.

Что обновят в аэропорту после ремонта?

Будут построены современные пункты приема и выдачи багажа, организована модернизированная система регистрации и безопасности. Также появятся 5 телетрапов, новые зоны ожидания, помещения для пассажиров с детьми и бизнес-зал.

Помимо этого, аэропорт расширит географию полетов. К сегодняшнему дню их число увеличилось в два раза с 2014 года.

Напомним, что ранее авиакомпания «Азимут» увеличила число перелетов между Сочи и Минводами. Она предоставила 4 новых рейсов между курортными городами.