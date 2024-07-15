Вестник Кавказа

Аэропорт Минвод обновится к весне 2025 года

Аэропорт Минвод обновится к весне 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работы по обновлению аэропорта Минвод планируют окончить к весне следующего года. Информацией поделилась пресс-служба Ставрополья.

Завершить работы по реконструкции аэропорта Минвод наметили на весну 2025 года, сообщилив пресс-службе главы Ставрополья Владимира Владимирова.

«Министр транспорта РФ вместе главой Ставрополья проинспектировали ход реконструкции аэровокзального комплекса в аэропорту Минеральные Воды. Модернизацию планируют завершить весной следующего года»

- пресс-служба губернатора Ставропольского края

Аэропорт сможет повысить пропускные возможности до семи млн человек ежегодно. Год назад он принял около 5 млн пассажиров.

Что обновят в аэропорту после ремонта?

Будут построены современные пункты приема и выдачи багажа, организована модернизированная система регистрации и безопасности. Также появятся 5 телетрапов, новые зоны ожидания, помещения для пассажиров с детьми и бизнес-зал.

Помимо этого, аэропорт расширит географию полетов. К сегодняшнему дню их число увеличилось в два раза с 2014 года.

Напомним, что ранее авиакомпания «Азимут» увеличила число перелетов между Сочи и Минводами. Она предоставила 4 новых рейсов между курортными городами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1240 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Тонны зерна погорели на Ставрополье

Тонны зерна погорели на Ставрополье

На Ставрополье обновят школьные учебники

На Ставрополье обновят школьные учебники

Ставрополькрайводоканал предупредил об отключении воды 4 сентября

Ставрополькрайводоканал предупредил об отключении воды 4 сентября

Силовые ведомства проведут антитеррористическое учение на Ставрополье

Силовые ведомства проведут антитеррористическое учение на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы