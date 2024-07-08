«Азимут» увеличил число авиарейсов Сочи-Минводы

Четыре добавочных рейса появилось у авиаперевозчика «Азимут» по маршруту Сочи-Минводы. Согласно плану, самолеты начнут летать с августа.

У желающих полететь из Сочи в Минводы и обратно появится больше возможностей для этого в августе и ранним летом. Авиаперевозчик «Азимут» предоставил четыре новых рейса между курортными городами. Об этом появилась информация на их официальном сайте.

Самолеты будут вылетать по следующему расписанию: 4-25 августа по воскресеньям, с 31 августа по 11 сентября по средам и по пятницам с 2 августа по 27 сентября. Осенью запустят четвертый рейс по воскресеньям с первого числа сентября по 27.

Помимо увеличения полетов в Минводы из Сочи, компания «Азимут» добавила рейсы в Анталию и обратно.