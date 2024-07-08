Вестник Кавказа

«Азимут» увеличил число авиарейсов Сочи-Минводы

«Азимут» увеличил число авиарейсов Сочи-Минводы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Четыре добавочных рейса появилось у авиаперевозчика «Азимут» по маршруту Сочи-Минводы. Согласно плану, самолеты начнут летать с августа.

У желающих полететь из Сочи в Минводы и обратно появится больше возможностей для этого в августе и ранним летом. Авиаперевозчик «Азимут» предоставил четыре новых рейса между курортными городами. Об этом появилась информация на их официальном сайте.

Самолеты будут вылетать по следующему расписанию: 4-25 августа по воскресеньям, с 31 августа по 11 сентября по средам и по пятницам с 2 августа по 27 сентября. Осенью запустят четвертый рейс по воскресеньям с первого числа сентября по 27.

Помимо увеличения полетов в Минводы из Сочи, компания «Азимут» добавила рейсы в Анталию и обратно.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1835 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Цены на авиаперелеты в курортные города России выросли на 20-40% - РСТ

Цены на авиаперелеты в курортные города России выросли на 20-40% - РСТ

Появилось прямое авиасообщение между Сочи и Нальчиком

Появилось прямое авиасообщение между Сочи и Нальчиком

Сочи лишился достопримечательности из-за жары

Сочи лишился достопримечательности из-за жары

Между Сочи и Антальей станет больше рейсов

Между Сочи и Антальей станет больше рейсов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы