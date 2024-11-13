Вестник Кавказа

Студенты продолжили протест в Тбилиси около здания ТГУ

Палатки на протесте в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии оппозиция продолжает протестовать около здания Тбилисского государственного университета за организацию новых выборов. К требованиям также добавилась отставка ректора ТГУ из-за сотрудничества с МВД.

Оппозиция в Грузии продолжает протест в Тбилиси. В этот раз группа студентов установила палатки внутри первого корпуса Тбилисского государственного университета, передали СМИ.

К ним должны присоединиться студенты из других учебных заведений и оппозиционно настроенные активисты. Вместе они будут требовать проведения новых выборов и отставки нынешнего ректора ТГУ Джабы Самушия. Митингующие обвиняют его в препятствовании протестам в стенах университета и сотрудничестве с полицией.

В свою очередь, МВД Грузии отрицает, что его сотрудники размещены в здании ТГУ. Они только подтвердили факт тушения несколько пожаров, организованных протестующими студентами.

Учебный процесс в ТГУ идет в обычном режиме, около первого корпуса находятся несколько десятков человек.

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