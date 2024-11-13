Бившего полицейских палкой демонстранта задержали в Тбилиси

В Грузии продолжаются задержания в связи с митингом у здания Тбилисского госуниверситета. Сегодня был схвачен 21-летний молодой человек, подозреваемый в нападении на полицейских.

Молодой мужчина, который, предположительно, атаковал полицейских на демонстрации в Тбилиси несколько дней назад, был задержан сегодня.

Подозреваемому 21 год. Он обвиняется в нападении на полицейского 19 ноября на проспекте Меликишвили.

Следствие полагает, что молодой человек физически оскорбил полицейских, дежуривших на акции протеста против итогов парламентских выборов.

"В частности, во время акции он напал на полицейских и нанес им ударами палкой телесные повреждения"

– МВД

Открыто уголовное дело. По соответствующей статье мужчина может сесть в тюрьму на срок до семи лет.