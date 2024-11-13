Вестник Кавказа

Бившего полицейских палкой демонстранта задержали в Тбилиси

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии продолжаются задержания в связи с митингом у здания Тбилисского госуниверситета. Сегодня был схвачен 21-летний молодой человек, подозреваемый в нападении на полицейских.

Молодой мужчина, который, предположительно, атаковал полицейских на демонстрации в Тбилиси несколько дней назад, был задержан сегодня.

Подозреваемому 21 год. Он обвиняется в нападении на полицейского 19 ноября на проспекте Меликишвили.

Следствие полагает, что молодой человек физически оскорбил полицейских, дежуривших на акции протеста против итогов парламентских выборов.

"В частности, во время акции он напал на полицейских и нанес им ударами палкой телесные повреждения"

– МВД

Открыто уголовное дело. По соответствующей статье мужчина может сесть в тюрьму на срок до семи лет.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авиакомпания Armenian Airlines соединит столицы Армении и Грузии

Авиакомпания Armenian Airlines соединит столицы Армении и Грузии

Большинство задержанных демонстрантов освободили в Тбилиси

Большинство задержанных демонстрантов освободили в Тбилиси

Новый год в Тбилиси: проспект перекроют для украшения

Новый год в Тбилиси: проспект перекроют для украшения

Мемориал Дидгори в Грузии: опыт осеннего путешествия из Тбилиси

Мемориал Дидгори в Грузии: опыт осеннего путешествия из Тбилиси

Мэрия Тбилиси снизила расходы на 2025 год

Мэрия Тбилиси снизила расходы на 2025 год

Участники митинга вернулись на прежнее место протеста в Тбилиси

Участники митинга вернулись на прежнее место протеста в Тбилиси

Студенты попытались перекрыть проспект в Тбилиси

Студенты попытались перекрыть проспект в Тбилиси

Протесты оппозиции в Тбилиси продолжаются

Протесты оппозиции в Тбилиси продолжаются

Сколько оппозиционеров задержали на митинге в Тбилиси?

Сколько оппозиционеров задержали на митинге в Тбилиси?

Действия полиции во время разгона протеста оценили в Тбилиси

Действия полиции во время разгона протеста оценили в Тбилиси

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы