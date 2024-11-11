"Грузинская мечта" выбрала нового главу государства

Нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе имеет все шансы остаться на этом посту: его кандидатура вновь будет выдвинута на должность главы государства в ближайшее время.

Выигравшая выборы в парламент правящая партия "Грузинская мечта" намерена предложить на пост премьер-министра кандидатуру действующего председателя правительства Ираклия Кобахидзе. О таком решении сообщил исполнительный секретарь "Мечты" Мамука Мдинарадзе после заседания ее политсовета.

"Как вам известно, согласно нашему уставу, почетный председатель партии имеет полномочия выдвигать кандидата на пост премьера, и не будет особым сюрпризом, что Бидзина Иванишвили представил Ираклия Кобахидзе в качестве кандидата на пост премьера, и, естественно, политсовет полностью поддержал его"

– Мдинарадзе

Кандидатом на еще один ключевой пост – председателя парламента – стал также нынешний спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

Мдинарадзе также прокомментировал ситуацию с точной датой выборов президента. Он напомнил, что они должны пройти после первой сессии парламента, а конкретный день "Мечта" установит в ближайшее время, после первого заседания парламента.

Почему Кобахидзе остается?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" предложил объяснение, почему правящая партия решила не возвращать на пост премьер-министра Ираклия Гарибашвили, ставшего на время предвыборной кампании председателем "Грузинской мечты".

"Скорее всего, причина в том, что сейчас лидер "Мечты" Бидзина Иванишвили больше доверяет именно Ираклию Кобахидзе на посту премьер-министра, а не Ираклию Гарибашвили. Практика показала, что Ираклий Кобахидзе – более гибкий политик и умеет находить общий язык с разными политическими силами", - прежде всего сказал он.

"Таким образом, Бидзина Иванишвили может с большей уверенностью доверять Ираклию Кобахидзе руководство правительством и внешнеполитические контакты высшего уровня. Гарибашвили известен тем, что он более резкий политик. В таких обстоятельствах, я думаю, это было правильное решение – оставить Ираклия Кобахидзе на своем посту в качестве премьер-министра", - продолжил Васо Капанадзе.

"Кобахидзе хорошо проявил себя во время избирательной кампании, когда он был не только премьер-министром, но и руководителем предвыборного штаба "Грузинской мечты". На этой должности он тоже был достаточно активен", - добавил политолог.

"В любом случае, процесс утверждения премьер-министра на следующей неделе будет несколько сложным, потому что новый парламент должен приступить к работе, парламент должен утвердить новый кабинет министров. Так что работы хватит и на Ираклия Кобахидзе, и на всех остальных", - заключил Васо Капанадзе.