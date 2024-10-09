"Грузинская мечта": отношение к России и шансы на победу

Партия "Грузинская мечта" – безусловный фаворит на парламентских выборах в Грузии 26 октября. Расскажем о правящей партии, ее рейтинге, лидере, составе, Бидзине Иванишвили и Михаиле Саакашвили, а также отношении к России.

Парламентские выборы в Грузии 26 октября все ближе, и главный претендент на победу – партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", которая идет в бюллетене под №41 и билборды и плакаты которой можно увидеть по всему Тбилиси.

Уже будучи правящей партией, "Мечта" надеется по итогам выборов получить конституционное большинство (3/4) в парламенте нового созыва: пока она не обладает и обычным большинством, имея всего 75 мандатов из 150.

"Грузинская мечта" – отношение к России

Партия "Грузинская мечта" получила репутацию пророссийской, особенно в последние годы. Каковы основания для такой характеристики?

Еще с 2014 года, с самого начала санкционного давления на Россию, Грузия не ввела самостоятельно ни одной антироссийской санкции, одновременно максимально сокращая свое участие в ограничениях, налагаемых на РФ Западом.

На следующий день после начала СВО, 25 февраля, премьер Ираклий Гарибашвили подтвердил, что Грузия не будет присоединяться к только что принятым санкциям ЕС против России, так как Тбилиси всегда действует только в интересах своего народа и страны, а антироссийские рестрикции противоречили бы им. И подобные заявления представители "Мечты" делают систематически.

В последние два года "Грузинская мечта" добилась принятия в стране двух законов, которые также послужили поводом в обвинении в ее в пророссийской позиции. Самым громким оказался закон об иноагентах, принятый со второй попытки в 2024 году и уже вступивший в силу. Оппозиция утверждает, что он был скопирован "Мечтой" у России. Еще один закон, а точнее пакет законов, защищает семейные ценности и запрещает пропаганду ЛГБТ* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мечта" не сворачивает с выбранного пути, несмотря на однозначно негативную реакцию Запада. Так, ЕС уже прервал процесс евроинтеграции Грузии и заморозил финансовую поддержку Тбилиси, хотя менее года назад, в декабре 2023, предоставил Грузии статус кандидата в ЕС. США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии и санкции против 4 чиновников, также прекратив финансовую помощь стране. Великобритания со своей стороны приостановила стратегический "Диалог Уордропа".

В предвыборной программе "Мечты", помимо перезапуска отношений с Западом, расширения сотрудничества с НАТО и Китаем, содержится также пункт о прагматичной политике и мирном урегулировании с Россией.

Рейтинг "Грузинской мечты"

В преддверии выборов в парламент в первой половине октября было проведено несколько опросов. Их устраивали поддерживающий правящую партию телеканал "Имеди", а также оппозиционные "Формула" и "Мтавари архи".

"Грузинская мечта", которая идет на выборы в коалиции с движением "Сила народа", и находится в бюллетене под номером 41, во всех трех рейтингах занимает первое место.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Больше всего голосов прогнозирует правящей партии проправительственная "Имеди" – почти 60%. По данным "Формулы", за "Мечту" проголосуют 33%, "Мтавари Архи" – 36%.

Соответственно, согласно рейтингу "Имеди" в парламент, кроме "Мечты", пройдут только две коалиции, оппозиционеры полагают, что у правящей силы в законодательном органе будет 4 противника, то есть что все самые крупные коалиции преодолеют проходной барьер 5%.

"Грузинская мечта" и Иванишвили

Самый богатый человек Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили заработал свое богатство делая бизнес в России. В 2004 году он вернулся в Грузии и занимался филантропическими проектами. Широкая публика узнала об Иванишвили как раз тогда, когда он в 2011 году создал партию "Грузинская мечта". В 2012 году "Мечта" выиграла парламентские выборы, фактически положив конец правлению "Единого национального движения" и Михаила Саакашвили. Сам Иванишвили занял пост премьер-министра, но уже в 2013 году покинул его и ушел в тень.

Возвращение Иванишвили в большую политику состоялось в конце декабря 2023 года. Политик сообщил, что решил вернуться, чтобы привести "Мечту" к полной победе. Он занял пост почетного председателя партии. В списке на выборы в парламент Иванишвили идет первым номером.

© Фото: сайт Грузинской мечты

Миллиардер часто выступает с программными заявлениями, в том числе и на публичных мероприятиях. Так, именно Иванишвили заявил о готовности нынешнего руководства Грузии после выборов наказать виновных в войне 2008 года, силы извиниться перед народом Южной Осетии и принять все меры, чтобы ситуация увенчалась взаимным прощением и примирением.

Кроме того, Иванишвили же пообещал "Единому национальному движению" Нюрнбергский процесс после выборов 26 октября.

"Грузинская мечта" и Саакашвили

У правящей партии особое отношение к Михаилу Саакашвили. После победы "Мечты" на выборах в парламент в 2012 году, основанное им "Единое национальное движение" ушло в оппозицию, сам Саакашвили потерял пост президента и вскоре покинул Грузию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За время его отсутствия в отношении экс-главы государства было возбуждено несколько уголовных дел, по части были вынесены приговоры. В 2018 году его приговорили к 6 годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата Валерия Гелашвили (2005) – избить пострадавшего поручил Саакашвили. К трем годам тюрьмы его приговорили по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани: тогдашний президент незаконно помиловал убийц.

Обвиняется Саакашвили и в растрате на $3 млн, а также в жестком разгоне протестов в 2007 году.

Кроме того, в ЕСПЧ было доказано, что в Грузии времен Саакашвили существовала система пыток и жестокого обращения с заключенными в тюрьмах. Суд выиграли политолог Вахтанг Маисая, Акакий Очигава и Заза Мамулашвили.

Несмотря на приговоры и находящиеся в процессе расследования дела, Саакашвили осенью 2021 года тайно вернулся в Грузию, открыто заявляя о намерении устроить переворот (возможно, по аналогии с Революцией роз 2003 года). Однако 1 октября экс-президент был задержан, проиграв противостояние с "Грузинской мечтой". На данный момент он остается в заключении, хотя по состоянию здоровья отбывает его в клинике.

Правящая партия в Грузии

"Грузинская мечта" впервые пришла к власти в 2012 году. Полностью она закрепилась в руководстве страной после президентских выборов 2013 года, которые выиграл ее кандидат Георгий Маргвелашвили.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

На протяжении более чем 10 лет "Мечта" боролась с оппозицией, крупнейшим представителем которой было "Единое национальное движение". После выборов 26 октября, в победе на которых правящая партия уверена на 100%, "Мечта" намерена полностью уничтожить ЕНД. Планируется признать партию противоречащей Конституции и объявить ее вне закона. Кроме того, Иванишвили пообещал устроить Нюрнбергский процесс в отношении партии Саакашвили.

Состав и глава "Грузинской мечты"

На октябрь 2024 года человек номер один в "Грузинской мечте" (такое же место он занимает и в избирательном списке) – основатель партии и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили. Отметим, что именно против Иванишвили требует ввести санкции Европарламент.

Генеральный секретарь партии – Каха Каладзе, он же мэр Тбилиси.

Председатель "Мечты" – экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Избирательный штаб перед выборами возглавляет премьер-министр Ираклий Кобахидзе.