Парламентские выборы 2024: что ждет Грузию 26 октября?

Совсем скоро в Грузии пройдут судьбоносные выборы в парламент: избирателям предстоит принять важнейшее решение и выбрать дальнейший путь развития страны. Расскажем, когда и как пройдет голосование, что кандидаты предлагают избирателям и какой у них рейтинг.

До парламентских выборов в Грузии 2024 осталось совсем немного времени. Они станут не только решающими для самой страны, но и чрезвычайно важными для всего Южного Кавказа. Грузинскому народу предстоит голосовать на фоне ожесточенной борьбы между политическими оппонентами и давления со стороны европейских и в целом западных структур.

© Фото: сайт ЦИК Грузии

Когда парламентские выборы в Грузии 2024?

Дата проведения выборов в парламент Грузии – 26 октября, суббота.

Как проходят выборы в Грузии?

Парламент в Грузии меняется каждые четыре года и состоит из 150 депутатов. Ранее их избирали по смешанной системе, однако в 2024 году выборы пройдут только по пропорциональной системе с 5-процентным избирательным барьером для партий.

© Фото: сайт правительства Грузии

На выборах 2024, по сообщению ЦИК, граждан Грузии ждет ряд новшеств – впервые будет применена система электронного голосования.

Бумажные списки избирателей заменят электронной верификацией личности через специальное устройство.

Привычные урны для бюллетеней уберут, вместо них будут применены электронные машины, которые смогут ускорить процесс подсчета голосов и снизят влияние человеческого фактора. В связи с этим в кружке около названия партии нужно будет не ставить крестик или галочку, а плотно его закрашивать, чтобы машина смогла считать голос.

© Фото: сайт ЦИК Грузии

Чтобы проверить нововведения и ознакомить граждан с процедурой, ЦИК провел несколько имитационных выборов в сентябре.

Для проведения выборов будет открыт 3 031 избирательный участок, в том числе 2 263 участка, на которых голосование будет проходить с помощью электронных новшеств. Все участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени (с 7.00 до 19.00 мск).

На парламентских выборах также будет присутствовать много иностранных наблюдателей из США, Европы и других стран.

Кандидаты на парламентских выборах 2024

На выборах в Грузии зарегистрировано 27 партий, однако среди тех, кто реально сможет преодолеть 5-процентный порог, выделяют всего 5 коалиций, состоящих из партии-лидера и более мелких объединений. В таком виде они и будут записаны в бюллетенях.

«Грузинская мечта – Демократическая Грузия»

Действующая правящая партия в стране, выступающая в объединении с движением «Сила народа». Впервые получила большинство в парламенте в 2012 году и после этого сохраняла его все время. В бюллетене будет выступать под номером 41.

Ее основатель – бизнесмен Бидзина Иванишвили, входящий в число богатейших людей мира по версии Forbes. Он был 10-м премьер-министром Грузии с 2012 по 2013 годы. Он же стоит первым номером в избирательном списке.

© Фото: сайт "Грузинской мечты"

Предвыборную программу ранее представил глава избирательного штаба партии и нынешний премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Согласно ей, партия выступает за перезагрузку отношений Грузии с США и Евросоюзом и углубление сотрудничества с соседскими странами – Азербайджаном, Арменией и Турцией.

В отношении России «Грузинская мечта» придерживается прагматичной политики. Она отказывается присоединиться к антироссийским санкциям, несмотря на угрозы ЕС, так как это может значительно навредить экономическому процветанию страны.

Правящая сила также обещает укрепить институт семьи и значение церкви, повысить транзитную роль Грузии в регионе, выйти на самообеспечение в энергетической сфере, развивать бизнес и виноделие, здравоохранение и социальный сектор, а также полностью избавиться от бедности и безработицы к 2030 году.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, «Грузинская мечта» планирует после победы на выборах и получения 3/4 мест в парламенте провести суд над своим основным политическим оппонентом – партией «Единое национальное движение», основанной бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Ее обвиняют в направленных против грузинского народа действиях и разжигании преступной войны в 2008 году.

«Единство – национальное движение»

Основной оппонент правящей партии. Выступает в объединении с «Европейской Грузией» и «Стратегией Агмашенебели». В бюллетене находится под номером 5.

Ее основатель – Михаил Саакашвили, бывший президент страны. Сейчас он находится в заключении за ряд преступлений, однако даже за решеткой иногда принимает участие в жизни партии. Первым номером в избирательной списке стоит Тина Бокучава, депутат действующего парламента. Она же объявила предвыборную программу партии.

© Фото: сайт президента Грузии

В ней обещается, что в случае прихода ЕНД к власти будут немедленно возобновлены переговоры о вступлении Грузии в ЕС, которые откроют доступ к финансированию нужд грузинского народа.

Представители ЕНД намереваются отменить недавние резонансные законы – об иноагентах и защите семейных ценностей, а после заключить договор о свободной торговле с США и безвизовом режиме. Также они планируют освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы по состоянию здоровья.

Помимо этого, в партии обещают увеличить зарплаты, рабочие места и пенсии, укрепить институт семьи и создать конкурентную среду на рынке.

«Коалиция за перемены»

Объединение состоит из партий «Ахали», «Гирчи – больше свободы» и «Дроа». Коалиция будет выступать под номером 4 в избирательном бюллетене.

Первой в избирательном списке стоит Нана Малашхия, публичная служащая и участница весенних протестов против закона об иноагентах.

В своей предвыборной программе партия подчеркивает, что проведет все реформы, рекомендованные Еврокомиссией для вступления в ЕС, ускорит развитие экономики, создаст современную систему образования и укрепит самоуправление в регионах, чтобы сделать рынок более свободным.

«Сильная Грузия»

В коалицию входят партии «Лело для Грузии», «Для народа», «Площадь свободы» и «Граждане». Номер в бюллетене – 9.

Программу объявил лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе. Ее назвали «Путь Ильи» в честь грузинского общественного деятеля Ильи Чавчавадзе, которого называют «отцом нации» за культурно-историческое возрождение Грузии.

© Фото: соцсети Мамуки Хазарадзе

Участники «Сильной Грузии» планируют присоединиться к санкциям ЕС против России и ввести жесткие ограничения для граждан РФ – отменить безвизовый режим, ограничить россичн в праве на работу, запретить продажу земли, въезд в Грузию на транспорте с российскими номерами, участие российских компаний в государственных тендерах, прямые авиарейсы с российскими городами, вещание российских телеканалов и снизить экономическую зависимость от России.

Кроме того, они намереваются выполнить все условия и провести реформы, необходимые для вступления в Евросоюз, а также наладить торговлю с организацией.

В социальной сфере эта коалиция хочет увеличить пенсии до 1 тыс лари и создать 200 тыс новых рабочих мест. Средства на эти инициативы «Сильная Грузия» намерена получить за счет повышения налогов на игорный бизнес и борьбы с коррупцией.

«За Грузию»

Партию возглавляет бывший премьер-министр страны Георгий Гахария, он же стоит первым в избирательном списке. В нем также находятся соратники Гахарии, бывшие депутаты и члены «Грузинской мечты». Партия будет выступать под номером 25.

© Фото: соцсети Георгия Гахария

В предвыборной программе под названием «Манифест о достойной жизни» партия обещает повышение пенсий, зарплат и социальных выплат. Также она планирует выполнить несколько крупных инфраструктурных проектов, среди которых строительство 15 станций в метро в Тбилиси и наземного метро между грузинской столицей и Рустави.

Кроме того, в партии говорят о территориальной целостности Грузии. Гахария подчеркивает, что «без Абхазии и Южной Осетии нет сильной Грузии».

Выборы в парламент Грузии – рейтинги партий

Опрос населения проводится с конца сентября-начала октября. Наиболее показательные исследования общественного мнения провели по заказу трех грузинских телеканалов – оппозиционных «Формулы» и «Мтавари архи» и проправительственного «Имеди».

Согласно данным телеканала «Формула», опубликованным 5 октября:

«Грузинская мечта» – 33%;

«Единство – национальное движение» – 19%;

«Коалиция за перемены» – 13%;

«Сильная Грузия» – 12%;

«За Грузию» – 11%.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс возможных избирателей.

© Фото: сайт ЦИК Грузии

Исследование по заказу телеканала «Имеди» от 8 октября показывает следующие итоги:

«Грузинская мечта» – 59,5%;

«Единство – национальное движение» – 13,6%;

«Коалиция за перемены» – 10,3%.

Данные этого опроса показали, что только три партийные коалиции смогут пройти 5-процентный барьер. В исследовании приняли участие свыше 1,7 будущих избирателей.

Последнее на сегодняшний день исследование сделано телеканалом «Мтавари архи» по заказу оппозиционного политика и одного из лидеров партии «Ахали» Ники Гварамия. Оно было опубликовано 11 октября, его результаты следующие:

«Грузинская мечта» – 36%;

«Коалиция за перемены» – 18%;

«Единство – национальное движение» – 14%;

«За Грузию» – 10%;

«Сильная Грузия» – 8%.

В этом исследовании было опрошено 1,5 тыс граждан Грузии с правом голоса.

Отметим, что телеканалы «Формула» и «Мтавари архи» ранее отказались показывать предвыборные ролики «Грузинской мечты», посчитав их оскорбительными. За это их наказали штрафом в 5 тыс лари, а телеканал «Имеди» в ответ на это перестал пускать в эфир агитационные видео оппозиции.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Сложности возникли с агитацией в наружной рекламе: ее крупнейший оператор в Грузии, компания «Алма», отказалась размещать билборды «Единство – Национальное движение» из-за надписей на них. Они гласили «Выбери единство, избавься от Иванишвили» и «Выбери единство, избавься от мечты».