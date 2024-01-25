О возвращении в грузинскую политику объявил олигарх и богатейший человек Грузии Бидзина Иванишвили. Участвовать в политической жизни он начал в 2011 году, сформировав партию ”Грузинская мечта”, которая победила на парламентских выборах. Кто такой Бидзина Иванишвили, что у него за семья и куда он вкладывает деньги - рассказываем в этом статье.

Как начинал Бидзина Иванишвили?

В феврале Иванишвили исполнится 68 лет. По национальности он грузин. Бидзина Иванишвили был пятым, младшим ребенком в небогатой семье, жившей в деревне Чорвила Сачхерского края. В Тбилисском государственном университете изучал инженерное дело и экономику. Во годы учебы в вузе, в конце 1970-х, подрабатывал уборщиком на металлургическом заводе. В 1982 году отправился получать степень кандидата экономических наук в Московский государственный университет путей сообщения. Олигархом Иванишвили удалось стать, благодаря бизнесу в России. Но с чего начинал Бидзина Григорьевич Иванишвили?

Во время учебы в университете Иванишвили познакомился с Виталием Малкиным, вместе с которым начал заниматься бизнесом. Их первым предприятием стал импорт техники, в том числе телефонов и компьютеров.

Благодаря огромному спросу в период перестройки, к 1990 году партнерам Иванишвили и Малкину удалось накопить сумму достаточную для того, чтобы открыть банк ”Российский кредит”.

В период приватизации Иванишвили вложил деньги в добычу железной руды.

В 1997 году Иванишвили основал компанию ”Металлоинвест” для реализации железорудного сырья, производимого горно-обогатительными комбинатами.

В 2000-х продал большую часть активов Алишеру Усманову.

В рейтинге самых богатых бизнесменов России за 2011 год занимал 25 место.

На сегодняшний день, по имеющимся данным, является владельцем компании ”Уникор”.

Человеку не нужны миллиарды. Двухсот миллионов вполне достаточно. После них - исключительно спортивный интерес

- Иванишвили.

Сколько денег у Иванишвили?

На сегодняшний день состояние Бидзины Иванишвили оценивается почти в $5 млрд. Он занимает 581 строчку в мировом рейтинге миллиардеров Forbes, и считается самым богатым человеком в Грузии.

Зачем Иванишвили вернулся в Грузию?

В 2004 году Иванишвили возвращается в Грузию, в Сачхере, где начинает помогать местному населению и восстанавливать районную инфраструктуру, разрушенную в постсоветский период. Иванишвили вкладывает деньги в секторы здравоохранения, образования и правоохранительные структуры.

В Чорвиле Иванишвили строит себе дом на участке площадью в 5 гектаров. На территории дома есть спортивная и вертолетные площадки.

В родном селе миллиардеру Иванишвили удалось обеспечить местных жителей работой и предотвратить массовый отток населения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тбилиси Иванишвили профинансировал строительство Цминда Самеба - Собора Святой Троицы и реставрацию Театра драмы и музыки.

Все проекты, которые осуществлялись Иванишвили, не предавались огласке и не привлекали особого внимания общественности к персоне, за ними стоящей. Мало кто знал, как выглядит Иванишвили до того, как в 2011 году он создал партию ”Грузинская мечта”, в следующем году одержавшую победу в парламентских выборах.

Как Иванишвили стал премьером?

Бидзина Иванишвили отказался от уединенной жизни филантропа в 2011 году, чтобы собрать коалицию политиков против президента Саакашвили.

Партия ”Грузинская мечта” получила большинство мест в парламенте, а сам Иванишвили занял должность премьер-министра.

В 2012 году Иванишвили обвинил тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили в провокации 2008 года, которая привела к столкновению с Россией.

В 2013 году во время официального приема на борту американского эсминца ”Балкели” произошла ссора между Саакашвили и Иванишвили в присутствии американской делегации: Иванишвили призвал Саакашвили ”следить за своим поведением”, после чего ему пришлось принести извинения.

В ноябре 2013 года Иванишвили назначил своим преемником на посту премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Эксперты, в том числе западные, говорят об Иванишвили как о пророссийски настроенном политике и называют его союзником президента РФ Владимира Путина.

Семья Иванишвили

1991 года Иванишвили женат на Екатерине Хведелидзе. У них четверо детей:

старший сын Ута Иванишвили средний сын Бера Иванишвили. Родился в Париже. Рэпер и автор текстов, а также продюсер строит карьеру как в США, так и в Грузии. В 2018 году Бера Иванишвили и Nanuka Gudavadze (Нанука Гудавадзе) - фэшн-блогер и модель - обвенчались в храме Светицховели в Мцхете. Сын Беры Иванишвили родился в 2019 году, дочь - в 2023 году. Семья 29-летнего Беры Иванишвили популярна в социальных сетях. младший сын Цотне Иванишвили единственная дочь грузинского олигарха Гванца Иванишвили фэшн- и бьюти-блогер.

Бера и Цотне - альбиносы. Наследственное заболевание, альбинизм, не передалось двум другим детям Иванишвили.

В 2022 году Украина ввела санкции против семьи Иванишвили. В том же году Европейский парламент призвал ЕС к санкциям против самого Иванишвили.

Резиденция Иванишвили

Резиденция Иванишвили находится в Тбилиси, на горе Табори. Строительство футуристического здания началось еще в конце 1990-х годов. Как сообщает Forbes, стоимость строительства дворца Иванишвили составила более $50 млн. Проект разработал японский архитектор Шин Такамацу. В доме Бидзины Иванишвили множество предметов искусства, включая картины и скульптуры, оцениваемые в десятки миллионов долларов.

Дендрологический парк Иванишвили

Парк Иванишвили построил на берегу Черного моря рядом с поселком Уреки. Деревья Иванишвили специально перевозил из разных регионов Грузии, чем вызвал недовольство эко-активистов, выступавших против пересадки редких видов деревьев. По словам самого Иванишвили большие деревья - его слабость. Дендропарк Шекветили был открыт в 2020 году. Посетить дендрологический парк Иванишвили можно бесплатно. В парке, помимо экзотических видов деревьев - секвой, гинкго, бамбука - есть также вольеры с животными и птицами.