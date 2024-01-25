Кто такой Бидзина Иванишвили?

Как начинал Бидзина Иванишвили?
В феврале Иванишвили исполнится 68 лет. По национальности он грузин. Бидзина Иванишвили был пятым, младшим ребенком в небогатой семье, жившей в деревне Чорвила Сачхерского края. В Тбилисском государственном университете изучал инженерное дело и экономику. Во годы учебы в вузе, в конце 1970-х, подрабатывал уборщиком на металлургическом заводе. В 1982 году отправился получать степень кандидата экономических наук в Московский государственный университет путей сообщения. Олигархом Иванишвили удалось стать, благодаря бизнесу в России. Но с чего начинал Бидзина Григорьевич Иванишвили?
- Во время учебы в университете Иванишвили познакомился с Виталием Малкиным, вместе с которым начал заниматься бизнесом. Их первым предприятием стал импорт техники, в том числе телефонов и компьютеров.
- Благодаря огромному спросу в период перестройки, к 1990 году партнерам Иванишвили и Малкину удалось накопить сумму достаточную для того, чтобы открыть банк ”Российский кредит”.
- В период приватизации Иванишвили вложил деньги в добычу железной руды.
- В 1997 году Иванишвили основал компанию ”Металлоинвест” для реализации железорудного сырья, производимого горно-обогатительными комбинатами.
- В 2000-х продал большую часть активов Алишеру Усманову.
- В рейтинге самых богатых бизнесменов России за 2011 год занимал 25 место.
- На сегодняшний день, по имеющимся данным, является владельцем компании ”Уникор”.
Человеку не нужны миллиарды. Двухсот миллионов вполне достаточно. После них - исключительно спортивный интерес
- Иванишвили.
Сколько денег у Иванишвили?
На сегодняшний день состояние Бидзины Иванишвили оценивается почти в $5 млрд. Он занимает 581 строчку в мировом рейтинге миллиардеров Forbes, и считается самым богатым человеком в Грузии.
Зачем Иванишвили вернулся в Грузию?
- В 2004 году Иванишвили возвращается в Грузию, в Сачхере, где начинает помогать местному населению и восстанавливать районную инфраструктуру, разрушенную в постсоветский период. Иванишвили вкладывает деньги в секторы здравоохранения, образования и правоохранительные структуры.
- В Чорвиле Иванишвили строит себе дом на участке площадью в 5 гектаров. На территории дома есть спортивная и вертолетные площадки.
- В родном селе миллиардеру Иванишвили удалось обеспечить местных жителей работой и предотвратить массовый отток населения.
- В Тбилиси Иванишвили профинансировал строительство Цминда Самеба - Собора Святой Троицы и реставрацию Театра драмы и музыки.
Все проекты, которые осуществлялись Иванишвили, не предавались огласке и не привлекали особого внимания общественности к персоне, за ними стоящей. Мало кто знал, как выглядит Иванишвили до того, как в 2011 году он создал партию ”Грузинская мечта”, в следующем году одержавшую победу в парламентских выборах.
Как Иванишвили стал премьером?
Бидзина Иванишвили отказался от уединенной жизни филантропа в 2011 году, чтобы собрать коалицию политиков против президента Саакашвили.
Партия ”Грузинская мечта” получила большинство мест в парламенте, а сам Иванишвили занял должность премьер-министра.
В 2012 году Иванишвили обвинил тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили в провокации 2008 года, которая привела к столкновению с Россией.
В 2013 году во время официального приема на борту американского эсминца ”Балкели” произошла ссора между Саакашвили и Иванишвили в присутствии американской делегации: Иванишвили призвал Саакашвили ”следить за своим поведением”, после чего ему пришлось принести извинения.
В ноябре 2013 года Иванишвили назначил своим преемником на посту премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Эксперты, в том числе западные, говорят об Иванишвили как о пророссийски настроенном политике и называют его союзником президента РФ Владимира Путина.
Семья Иванишвили
1991 года Иванишвили женат на Екатерине Хведелидзе. У них четверо детей:
- старший сын Ута Иванишвили
- средний сын Бера Иванишвили. Родился в Париже. Рэпер и автор текстов, а также продюсер строит карьеру как в США, так и в Грузии. В 2018 году Бера Иванишвили и Nanuka Gudavadze (Нанука Гудавадзе) - фэшн-блогер и модель - обвенчались в храме Светицховели в Мцхете. Сын Беры Иванишвили родился в 2019 году, дочь - в 2023 году. Семья 29-летнего Беры Иванишвили популярна в социальных сетях.
- младший сын Цотне Иванишвили
- единственная дочь грузинского олигарха Гванца Иванишвили фэшн- и бьюти-блогер.
Бера и Цотне - альбиносы. Наследственное заболевание, альбинизм, не передалось двум другим детям Иванишвили.
В 2022 году Украина ввела санкции против семьи Иванишвили. В том же году Европейский парламент призвал ЕС к санкциям против самого Иванишвили.
Резиденция Иванишвили
Резиденция Иванишвили находится в Тбилиси, на горе Табори. Строительство футуристического здания началось еще в конце 1990-х годов. Как сообщает Forbes, стоимость строительства дворца Иванишвили составила более $50 млн. Проект разработал японский архитектор Шин Такамацу. В доме Бидзины Иванишвили множество предметов искусства, включая картины и скульптуры, оцениваемые в десятки миллионов долларов.
Дендрологический парк Иванишвили
Парк Иванишвили построил на берегу Черного моря рядом с поселком Уреки. Деревья Иванишвили специально перевозил из разных регионов Грузии, чем вызвал недовольство эко-активистов, выступавших против пересадки редких видов деревьев. По словам самого Иванишвили большие деревья - его слабость. Дендропарк Шекветили был открыт в 2020 году. Посетить дендрологический парк Иванишвили можно бесплатно. В парке, помимо экзотических видов деревьев - секвой, гинкго, бамбука - есть также вольеры с животными и птицами.