Вестник Кавказа

Кто такой Бидзина Иванишвили?

Екатерина Винник
Кто такой Бидзина Иванишвили?
© Фото: соцсети, commons wikimedia
О возвращении в грузинскую политику объявил олигарх и богатейший человек Грузии Бидзина Иванишвили. Участвовать в политической жизни он начал в 2011 году, сформировав партию ”Грузинская мечта”, которая победила на парламентских выборах. Кто такой Бидзина Иванишвили, что у него за семья и куда он вкладывает деньги - рассказываем в этом статье. 

Как начинал Бидзина Иванишвили?

В феврале Иванишвили исполнится 68 лет. По национальности он грузин. Бидзина Иванишвили был пятым, младшим ребенком в небогатой семье, жившей в деревне Чорвила Сачхерского края. В Тбилисском государственном университете изучал инженерное дело и экономику. Во годы учебы в вузе, в конце 1970-х, подрабатывал уборщиком на металлургическом заводе. В 1982 году отправился получать степень кандидата экономических наук в Московский государственный университет путей сообщения. Олигархом Иванишвили удалось стать, благодаря бизнесу в России. Но с чего начинал Бидзина Григорьевич Иванишвили? 

  • Во время учебы в университете Иванишвили познакомился с Виталием Малкиным, вместе с которым начал заниматься бизнесом. Их первым предприятием стал импорт техники, в том числе телефонов и компьютеров. 
  • Благодаря огромному спросу в период перестройки, к 1990 году партнерам Иванишвили и Малкину удалось накопить сумму достаточную для того, чтобы открыть банк ”Российский кредит”. 
  • В период приватизации Иванишвили вложил деньги в добычу железной руды. 
  • В 1997 году Иванишвили основал компанию ”Металлоинвест” для реализации железорудного сырья, производимого горно-обогатительными комбинатами. 
  • В 2000-х продал большую часть активов Алишеру Усманову.
  • В рейтинге самых богатых бизнесменов России за 2011 год занимал 25 место. 
  • На сегодняшний день, по имеющимся данным, является владельцем компании ”Уникор”. 

Человеку не нужны миллиарды. Двухсот миллионов вполне достаточно. После них - исключительно спортивный интерес

- Иванишвили.

Сколько денег у Иванишвили?

На сегодняшний день состояние Бидзины Иванишвили оценивается почти в $5 млрд. Он занимает 581 строчку в мировом рейтинге миллиардеров Forbes, и считается самым богатым человеком в Грузии.

Зачем Иванишвили вернулся в Грузию?

  • В 2004 году Иванишвили возвращается в Грузию, в Сачхере, где начинает помогать местному населению и восстанавливать районную инфраструктуру, разрушенную в постсоветский период. Иванишвили вкладывает деньги в секторы здравоохранения, образования и правоохранительные структуры. 
  • В Чорвиле Иванишвили строит себе дом на участке площадью в 5 гектаров. На территории дома есть спортивная и вертолетные площадки.
  • В родном селе миллиардеру Иванишвили удалось обеспечить местных жителей работой и предотвратить массовый отток населения. 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
  • В Тбилиси Иванишвили профинансировал строительство Цминда Самеба - Собора Святой Троицы и реставрацию Театра драмы и музыки.

Все проекты, которые осуществлялись Иванишвили, не предавались огласке и не привлекали особого внимания общественности к персоне, за ними стоящей. Мало кто знал, как выглядит Иванишвили до того, как в 2011 году он создал партию ”Грузинская мечта”, в следующем году одержавшую победу в парламентских выборах. 

Как Иванишвили стал премьером?

Бидзина Иванишвили отказался от уединенной жизни филантропа в 2011 году, чтобы собрать коалицию политиков против президента Саакашвили.

Партия ”Грузинская мечта” получила большинство мест в парламенте, а сам Иванишвили занял должность премьер-министра.

В 2012 году Иванишвили обвинил тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили в провокации 2008 года, которая привела к столкновению с Россией. 

В 2013 году во время официального приема на борту американского эсминца ”Балкели” произошла ссора между Саакашвили и Иванишвили в присутствии американской делегации: Иванишвили призвал Саакашвили ”следить за своим поведением”, после чего ему пришлось принести извинения. 

В ноябре 2013 года Иванишвили назначил своим преемником на посту премьер-министра Ираклия Гарибашвили

Эксперты, в том числе западные, говорят об Иванишвили как о пророссийски настроенном политике и называют его союзником президента РФ Владимира Путина.

Семья Иванишвили

1991 года Иванишвили женат на Екатерине Хведелидзе. У них четверо детей: 

  1. старший сын Ута Иванишвили
  2. средний сын Бера Иванишвили. Родился в Париже. Рэпер и автор текстов, а также продюсер строит карьеру как в США, так и в Грузии. В 2018 году Бера Иванишвили и Nanuka Gudavadze (Нанука Гудавадзе) - фэшн-блогер и модель - обвенчались в храме Светицховели в Мцхете. Сын Беры Иванишвили родился в 2019 году, дочь - в 2023 году. Семья 29-летнего Беры Иванишвили популярна в социальных сетях. 
  3. младший сын Цотне Иванишвили
  4. единственная дочь грузинского олигарха Гванца Иванишвили фэшн- и бьюти-блогер.

Бера и Цотне - альбиносы. Наследственное заболевание, альбинизм, не передалось двум другим детям Иванишвили. 

В 2022 году Украина ввела санкции против семьи Иванишвили. В том же году Европейский парламент призвал ЕС к санкциям против самого Иванишвили. 

Резиденция Иванишвили 

Резиденция Иванишвили находится в Тбилиси, на горе Табори. Строительство футуристического здания началось еще в конце 1990-х годов. Как сообщает Forbes, стоимость строительства дворца Иванишвили составила более $50 млн. Проект разработал японский архитектор Шин Такамацу. В доме Бидзины Иванишвили множество предметов искусства, включая картины и скульптуры, оцениваемые в десятки миллионов долларов. 

Дендрологический парк Иванишвили

Парк Иванишвили построил на берегу Черного моря рядом с поселком Уреки. Деревья Иванишвили специально перевозил из разных регионов Грузии, чем вызвал недовольство эко-активистов, выступавших против пересадки редких видов деревьев. По словам самого Иванишвили большие деревья - его слабость. Дендропарк Шекветили был открыт в 2020 году. Посетить дендрологический парк Иванишвили можно бесплатно. В парке, помимо экзотических видов деревьев - секвой, гинкго, бамбука - есть также вольеры с животными и птицами.

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