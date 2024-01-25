Что изменится в Грузии при новом премьер-министре?

Председатель "Грузинской мечты" и ожидаемый премьер-министр страны заявил, что республика сможет достичь высокого дохода и полностью избавиться от бедности к 2030 году.

Грузия победит бедность и нарастит доходы населения к 2030 году. Такое заявление сделал на своей странице в соцсетях ожидаемый премьер-министр республики и нынешний председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что республика имеет все возможности для того, чтобы приблизиться по этим показателям к европейским странам.

"У нас есть все ресурсы, чтобы к 2030 году сократить разрыв с развитыми европейскими странами до минимума, полностью искоренить бедность и стать страной с высоким уровнем доходов. Для этого главным, наряду с эффективной экономической политикой, является сохранение мира и покоя в стране"

– Ираклий Кобахидзе

В своей публикации Кобахидзе отметил, что по данным Международного валютного фонда Грузия к 2023 году обогнала свыше 30 стран в экономической сфере и достигла 79 места в рейтинге вместо 110го.