Ираклий Кобахидзе: биография и отношение к России возможного премьера Грузии

Новым премьер-министром Грузии может стать Ираклий Кобахидзе, который сейчас занимает пост председателя правящей партии "Грузинская мечта". Что известно о возможном главе грузинского правительства и как он относится к России?

Серьезная рокировка намечается в правительстве Грузии за полгода до парламентских выборов: кресло премьер-министра, то есть фактически главы государства, так как Грузия – парламентская республика, может занять Ираклий Кобахидзе – председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Ираклий Кобахидзе о России

Отношение к России Ираклия Кобахидзе, как следует из его заявлений, определяется его приоритетами, главный из которых – национальные интересы Грузии.

Исходя из них, политик неоднократно и решительно заявлял, что Грузия никогда не введет собственных антироссийских санкций и не присоединится к международным.

"Мы будем защищать интересы нашей страны и интересы живущих в ней людей. Кто пострадал бы, если бы мы присоединились к санкциям? Только мы, наша страна, наши люди, которые работают 24 часа, чтобы получить какой-то доход"

– председатель "Мечты"

На фоне призывов некоторых оппозиционеров к акциям протеста против российских туристов Кобахидзе заверил, что власти будут бороться с ксенофобией, в том числе и направленной против россиян.

"Грузия гордится многим, в том числе нашей толерантностью и терпимостью, а этнической нетерпимости и отказу от толерантности в Грузии нет места, как бы этого не старались добиться последователи либерального фашизма"

– Кобахидзе

Он также приветствовал возможное открытие авиасообщения с Россией еще тогда, когда об этом только зашла речь, и решение еще не было реализовано.

"В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение прекратить полеты. Это была своего рода санкция против Грузии, и она нанесла ущерб гражданам Грузии. Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем любое такое решение"

– глава правящей партии

© Фото: Сайт "Грузинской мечты"

Биография Кобахидзе

Кобахидзе родился 25 сентября 1978 года. Получил высшее образование в Тбилисском государственном университете по специальности "Право". В университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе получил сначала степень магистра, а затем доктора права.

В 2000-е годы Ираклий Кобахидзе работал в образовательной программе USAID, в офисе Совета Европы в Грузии. В течение 8 лет работал в Программе развития ООН (ПРООН) в Грузии.

Собственно политическая карьера начала стремительно развиваться с 2015 года. Тогда Кобахидзе занял пост исполнительного секретаря и члена политсовета "Грузинской мечты". Уже в следующем году он возглавил парламент, был его спикером в течение трех лет. Председателем "Грузинской мечты" политик стал в 2021 году.

© Фото: Сайт "Грузинской мечты"

Семья

Ираклий Кобахидзе женат. Его жена – Наталья Моцонелидзе. У пары двое сыновей Георгий и Николоз, разница в возрасте между мальчиками – три года.

По словам самого Кобахидзе, он рос в семье, вся жизнь которой была связана с академической средой. Его дедушка был профессором, а бабушка – деканом в ТГУ.

Родители Ираклия Кобахидзе Георгий Кобахидзе и Тамар Заалишвили также сначала занимались наукой, а после распада СССР занялись политикой: отец был депутатом парламента в 1990-е.