Гарибашвили объявил об отставке

Премьер-министр Грузии провел сегодня встречу с прессой. На ней глава правительства заявил о своей отставке.

Сегодня в 17:00 по местному времени в столице Грузии состоялся брифинг премьера республики Ираклия Гарибашвили, на котором он заявил, что покидает пост главы правительства.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что глава правительства может сообщить о своей отставке на встрече с прессой.

С чего все началось?

Сегодня утром рядом грузинских СМИ заявили, что в правительстве страны планируются кадровые перестановки.

С начала февраля премьер-министр Ираклий Гарибашвили должен поменяться местами с лидером правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе. О том, что было принято такое решение, было заявлено в эфире канала "Имеди".