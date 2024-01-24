СМИ: в Грузии готовят рокировку Гарибашвили - Кобахидзе

Грузинские СМИ анонсировали грядущие перемены в правительстве республики. Ожидается, что новым премьером станет действующий председатель правящей партии.

Новым премьер-министром Грузии уже в начале февраля станет председатель правящей партии республики Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Кобахидзе также станет политическим секретарем "Грузинской мечты". При этом нынешний глава правительства Ираклий Гарибашвили с большой долей вероятности займет его место на посту председателя "Мечты". Тем не менее, существует вариант, при котором эту должность займет не Гарибашвили, а Ута Иванишвили, сын основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

По данным СМИ, о грядущих перестановках будет объявлено на съезде "Грузинской мечты", который состоится в ближайший четверг, 1 февраля.