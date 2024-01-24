Власти Грузии и оппозиция начинают работу над девятью условиями ЕС

Представители правящей партии Грузии и оппозиции готовятся начать совместную работу над девятью условиями Евросоюза. Первая встреча по обсуждению данного вопроса намечена на понедельник.

На следующей неделе в Грузии пройдет первая встреча, на которой будут обсуждаться вопросы выполнения новых условий Евросоюза.

Рабочее заседание состоится уже завтра, 29 января. Ожидается, что в нем примут участие представители "Грузинской мечты", оппозиции и НПО.

Ранее часть оппозиции, включая представителей "Единого национального движения", заявила о своем намерении поучаствовать в обсуждении выполнения новых условий ЕС. Готовность к совместной работе озвучили также в "Грузинской мечте", при этом часть ее членов по-прежнему считают это бесполезной затеей. Они объясняют свою позицию тем, что не так давно, когда руководство страны занималось выполнением рекомендацией для получения статуса кандидата в ЕС, оппозиционеры отказывались от сотрудничества.

Перспективы совместной работы в преддверии завтрашней встречи оценил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили. По его мнению, часть оппозиционеров продолжит использовать новый формат лишь для того, чтобы внести деструктив в сам процесс.

"Небольшая часть оппозиции, вероятно, продолжит играть свою положительную роль в отношении приоритетов, другая часть будет использовать эти форматы только для деструктивности, а также будет часть, которая вообще не будет участвовать в этом процессе"

– Давид Матикашвили

Он обратил внимание на то, что оппозиционеры и большая часть НПО построили всю свою пиар-кампанию на том, что Грузия не сможет получить статус кандидата и что власти мешают республике сблизиться с Европой.

"Они сами выкопали ту политическую могилу, в которой находятся"

– глава комитета

Напомним, в конце прошлого года Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в члены сообщества. При этом ЕС выдвинул 9 новых требований, которые предстоит выполнить Тбилиси. В их число вошли деолигархизация, обеспечение конкурентных выборов и другие вопросы.