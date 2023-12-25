В "Мечте" заявили о готовности к диалогу с оппозицией по продвижению в ЕС

В правящей партии Грузии сообщили, что готовы общаться с представителями оппозиции для дальнейшего продвижения страны в Евросоюз. Первая встреча, посвященная вопросам выполнения новых условий ЕС, состоится в ближайший понедельник.

"Грузинская мечта" готова приступить к диалогу с оппозицией по вопросам, посвященным выполнению новых условий Евросоюза. Об этом сообщил глава юридического комитета парламента страны.

"Мы уже анонсировали, что рабочий формат будет обеспечен и в дискуссии смогут принять участие представители парламентского большинства и оппозиции. Мы пригласим их, и они будут принимать решение принять участие или нет"

– Анри Оханашвили

Он подчеркнул, что первая встреча, на которой будет обсуждаться выполнение новых условий, намечена на 29 января.

Ранее часть оппозиции, включая крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", сообщили о намерении поучаствовать в обсуждении данного вопроса.