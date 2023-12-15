Власти Грузии показали план по вступлению в ЕС

Грузинский кабмин предал огласке список мероприятий, которые будут реализованы в рамках выполнения рекомендаций Брюсселя по присоединению к Евросоюзу.

Тбилиси составил план мероприятий, которые помогут Грузии выполнить полученные от ЕС рекомендации, обязательные для присоединения к союзу. Их список опубликован на сайте правительства республики.

Разработанные шаги будут воплощены в жизнь в течение будущего года.

Грузинские власти намерены бороться с дезинформацией и манипуляциями извне – путем собственной информационной кампании о Евросоюзе.

Тбилиси планирует еще сильнее, чем сейчас, сблизить внешнеполитический курс с европейским.

Особое внимание будет уделено деполяризации, через участие абсолютно всех партий в евроинтеграции.

Парламентские выборы, назначенные на октябрь-2024, власти собираются организовать максимально прозрачно.

Будет повышаться уровень ответственности различных ведомств перед парламентом.

Парламентские рабочие группы помогут осуществить судебную реформу, а также изменения антикоррупционного органа, специальной следственной службы и других.

Власти будут и далее действовать в направлении деолигархизации.

Будет совершенствоваться механизм защиты прав человека.