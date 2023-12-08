Грузия празднует статус кандидата в ЕС

Глава МИД Грузии прокомментировал получение страной статуса кандидата в ЕС. Ранее Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата во вступление сообщество в ходе саммита глав государств и правительств.

Руководитель грузинской дипломатии Илья Дарчиашвили прокомментировал получение страной статуса кандидата в Евросоюз.

В социальной сети он отметил, что решение Евросоюза является явным признанием стремлений Грузии, ее многолетних усилий и достигнутого прогресса. Он подчеркнул, что власти страны готовы работать вместе с Европой ради конечной цели – членства в ЕС.

«Воля правительства Грузии сделать цивилизационный выбор страны реальностью остается неизменной»

- Илья Дарчиашвили

Ранее Евросоюз в ходе саммита глав государств и правительств предоставил Грузии статус кандидата во вступление в сообщество. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили пригласил граждан выйти на площадь Свободы в Тбилиси в пятницу для празднования получения статуса.