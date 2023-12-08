Грузия получила статус кандидата в ЕС

В начале прошлого месяца Еврокомиссия высказалась за то, чтобы предоставить Грузии статус кандидата. В ЕК отметили, что страна выполнила все условия, необходимые для его получения.
Евросоюз предоставил Грузии статус страны-кандидата в сообщество. Соответствующее решение было принято на проходящем в столице Бельгии саммите глав государств и правительств.
"Евросовет принял решение начать переговоры по вступлению в ЕС с Украиной и Молдовой. Евросовет предоставил статус кандидата Грузии"
– глава Евросовета Шарль Мишель
Помимо этого, на встрече было решено приступить к переговорам о приеме в сообщество Украины и Молдавии.
Справка
Летом прошлого года лидеры стран ЕС отказались предоставлять Грузии статус кандидата, но выдвинули 12 условий, выполнение которых позволит республике получить его.
Около месяца назад Еврокомиссия объявила о выполнении Грузией всех требований и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата.
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