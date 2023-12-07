Премьер Грузии написал письмо руководителям Евросоюза

Премьер-министр Грузии рассчитывает, что на этой неделе лидеры стран Евросоюза объявят о решении предоставить республике статус кандидата. Об этом Ираклий Гарибашвили написал в письме к руководителям ЕС.
"Наша страна и мое правительство ожидают на этой неделе от европейских лидеров стратегического и дальновидного решения, которое прочно свяжет будущее Грузии с семьей европейских демократий"
– глава правительства
Он подчеркнул, что предоставление статуса кандидата поможет установить в Грузии долгосрочный мир.
Кроме того, Гарибашвили указал на то, что членство в ЕС налагает на республику долгосрочные обязательства.
"Мое правительство полностью мобилизовано и твердо намерено продолжать и ускорять реализацию необходимых реформ на пути вступления в Евросоюз"
– грузинский премьер