Премьер Грузии написал письмо руководителям Евросоюза

Глава грузинского правительства надеется, что в ближайшие дни республика получит статус кандидата в ЕС. Он заметил, что это поможет установить в республике долгосрочный мир.

Премьер-министр Грузии рассчитывает, что на этой неделе лидеры стран Евросоюза объявят о решении предоставить республике статус кандидата. Об этом Ираклий Гарибашвили написал в письме к руководителям ЕС.

"Наша страна и мое правительство ожидают на этой неделе от европейских лидеров стратегического и дальновидного решения, которое прочно свяжет будущее Грузии с семьей европейских демократий"

– глава правительства

Он подчеркнул, что предоставление статуса кандидата поможет установить в Грузии долгосрочный мир.

Кроме того, Гарибашвили указал на то, что членство в ЕС налагает на республику долгосрочные обязательства.

"Мое правительство полностью мобилизовано и твердо намерено продолжать и ускорять реализацию необходимых реформ на пути вступления в Евросоюз"

– грузинский премьер