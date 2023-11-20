Армения устремляется в ЕС

Ереван стремится максимально сблизиться с Евросоюзом, заявил глава МИД Армении. Мирзоян заявил и о европейских стремлениях армянского народа.

И власти, и народ Армении испытывают европейские стремления, заявил на министериале Восточного партнерства в Брюсселе министр иностранных дел РА.

По словам Арарата Мирзояна, Ереван высоко оценил направленное в Евросовет предложение о старте переговоров о вступлении Молдавии и Украины, а также о получении Грузией статуса кандидата.

"Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления"

– армянский дипломат

Министр также рассказал о роли Восточного партнерство в развитии Армении на пути к демократии. Он подчеркнул, что Ереван не сворачивал с пути демократизации и реформ, несмотря на все сложности, и продолжит реализовать его.

Мирзоян назвал хронологически последнее доказательство решимости Еревана – это ратификация Римского статута МУС. По его словам, с одной стороны, увеличение стран МУС помогает упрочению мировой правовой системы. Кроме того, уверен глава МИД, Армения таким образом доказала, что может принимать решения на базе своих национальных интересов.

"Ереван намерен настолько сблизиться с ЕС, насколько ЕС сочтет это возможным"

– министр

ЕС заманивает Армению

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что армянское руководство сейчас попало под влияние европейских обещаний, которые на самом деле Брюссель выполнять не станет.

"То, что в Ереване испытывают надежды на евроинтеграцию, не новость. Я еще лет 20 назад слышал, где-то примерно в 2002 году, от вполне известных армянских политиков, что Россия – это временный партнер, а так-то они стремятся в Евросоюз. Но шансов интегрироваться в ЕС у Армении, конечно, нет никаких. Она и географически далеко от Европы, и лишена и сухопутной, и морской границы с Европой. С НАТО Армению могла бы соединить граница с Турцией (при том, что Анкара не хочет видеть Ереван в альянсе), а с ЕС границ нет никаких", - прежде всего сказал он.

"Самый главный момент, который, кстати, очень редко обсуждается – а зачем со стратегической точки зрения Армения нужна Европейскому Союзу в своем составе? Это совершенно бессмысленная и бесперспективная страна с точки зрения и ее внешней политики, и ресурсов, и коммуникаций. Поэтому у Еревана нет шансов войти в ЕС – он там не нужен. Брюсселю нужно только оторвать Армению от России – и для этого, конечно, он будет похлопывать Ереван по плечу и обещать интеграцию, ничего не давая в действительности", - обратил внимание Алексей Фененко.

В этой связи одна из целей ЕС во влиянии на Армению – добиться ее выхода из ЕАЭС. "Все эти обещания евроинтеграции даются правительству Никола Пашиняна специально для того, чтобы удалить Ереван из ЕАЭС. Я думаю, сейчас мы наблюдаем намеренное раздувание напрасных надежд у армянского руководства, чтобы создать конфликт между Ереваном и Россией в том числе на экономическом уровне", - заключил политолог.