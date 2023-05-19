Как Армения рвет отношения с Россией?

Россия и Армения – давние союзники, это отражено в Декларации о союзническом взаимодействии 2000 года. Страны объединяет многовековая общая история, важную роль играет и мощная армянская диаспора в России. В каком состоянии находятся российско-армянские отношения и что или кто мешает их развитию?

Российская Федерация и Республика Армения находятся в союзнических отношениях.

Дипломатические отношения между странами были установлены 3 апреля 1992 года. В этот день Москва и Ереван подписали Протокол об установлении дипломатических отношений.

Базовым документом для армяно-российских отношений, который представляет собой правовую основу двустороннего взаимодействия, выступает Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенный 29 августа 1997 года.

Окончательно союзнический характер отношений между Россией и Арменией был закреплен в Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век. Она была подписана 26 сентября 2000 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На сегодняшний день правовые отношения Москвы и Еревана регулируются более чем 200 международными договорами.

2022 год стал дважды юбилейным для российско-армянских отношений: отмечалось, с одной стороны, 30-летие установления дипломатических отношений, с другой – 25-летие подписания основополагающего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В этот год стороны обменялись поздравлениями, проводились различные праздничные мероприятия.

Отход от России

Однако нельзя не заметить, что к этому времени внешнеполитический вектор Армении начал постепенно разворачиваться от России.

Процесс начался после прихода к власти в результате "бархатной революции" весной 2018 года Никола Пашиняна. Показательно, что уже летом того же в Армении было открыто уголовное дело в отношении Юрия Хачатурова – генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, то есть высшего административного должностного лица ОДКБ. Его подозревали в свержении конституционного строя (в 2008 году), суд избрал в качестве меры пресечения арест – все это вызвало широкий резонанс. Все же в 2021 году Хачатуров был оправдан.

© Фото: ОДКБ

Еще более определенно разворот Армении на Запад стал вырисовываться после поражения Армении в Карабахской войне в 2020 году, когда Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Заявления президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Карабах – это Азербайджан, и что позиция Баку соответствует международному праву – то есть, по сути, констатация Москвой правомерности позиции Баку – вызвали со стороны Еревана реакцию, выразившуюся в все большем отходе на Запад. Особенно ярко новая ориентация Армении проявилась в отношении к ОДКБ.

Армения и ОДКБ

ОДКБ – региональная структура безопасности на постсоветском пространстве. Сам Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году, Организация была создана в 2002-м. На сегодня в ее состав входят шесть стран. Кроме России и Армении, это Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

По своим целям ОДКБ в какой-то мере схожа с НАТО. Одна из главных ее задач – защита целостности стран-участниц: в случае нападения на члена ОДКБ остальные участники организации обязаны поддержать его.

Именно в этом заключалась основная претензия Еревана к ОДКБ и, соответственно, к России. Совершенно законные и не нарушающие нормы международного права действия Азербайджана по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности в ходе Второй Карабахской войны, во время событий сентября 2022 года и далее вплоть до антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года – в Ереване воспринимали как покушение на территориальную целостность Армении и требовали от ОДКБ немедленных антиазербайджанских шагов.

После прямого отказа ОДКБ в сентябре прошлого года ввести войска в регион Армения фактически отказалась от запуска в стране наблюдательной миссии ОДКБ. Вместо этого Ереван пригласил миссию со стороны Евросоюза: сначала краткосрочную (в октябре), а затем и долговременную (в феврале). По недавним сообщениям, миссия ЕС в Армении будет расширена.

© Фото: Страница миссии ЕС в Армении в соцсети

В 2023 году армянская сторона последовательно и демонстративно избегала мероприятий в рамках ОДКБ.

В январе Пашинян внезапно сообщил, что Армения отказывается принимать в 2023 году уже согласованные учения ОДКБ. В то же время, в сентябре в Армении состоялись армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023.

В марте Армения отказалась от своей квоты на пост заместителя генсека Организации.

14 ноября армянский премьер сообщил, что не приедет на саммит ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске.

Заявление, которое можно назвать программным, Пашинян сделал (что само по себе показательно) в интервью WSJ. Он выразил мнение, что Россия не справилась со своими обязательствами как союзника. Поэтому, по словам главы армянского правительства, Ереван вынужден искать новых партнеров и диверсифицировать свои связи в сфере безопасности.

Армения в ЕАЭС

Республика Армения стала полноправным членом Евразийского экономического союза 2 января 2015 года. На сегодняшний день в состав объединения входят также Россия, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В отличие от достаточно напряженной атмосферы в области безопасности, экономические отношения Армении с Россией и другими странами ЕАЭС складываются сравнительно безоблачно. По данным армянского министра экономики Ваана Керобяна, российско-армянский торговый оборот за период с января по сентябрь 2023 года вырос в 1,5 раза. Объем торговли Армении в рамках ЕАЭС в целом за тот же срок увеличился на 44%.

Военный контингент России в Армении

На территории Республики Армения дислоцирована крупная российская военная группировка.

102-я российская военная база

База дислоцируется в Гюмри (Ширакская область). Она входит в состав Объединенной Группировки войск (сил) ВС РФ и РА, но подчиняется командованию Южного военного округа ВС РФ.

Минобороны России

На базе служат около 4 тыс военных. Ее боевая задача – защита южных рубежей России во взаимодействии с ВС Армении.

Договор, в рамках которого существует база, действует до 2044 года, однако он продлевается автоматически каждые пять лет.

Отметим, что в уже упомянутом интервью WSJ Пашинян заявил, что Ереван "не увидел преимуществ" в наличии на территории страны российской военной базы. В то же время премьер подчеркнул, что вопрос о выводе базы армянским руководством в принципе не обсуждается.

Российские пограничники в Армении

Армения граничит с 4 странами – Азербайджаном, Грузией, Турцией и Ираном.

Границу с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники совместно с армянскими коллегами. Российские пограничники несут службу на границах Армении согласно межгосударственному договору о статусе пограничных войск России на территории Армении от 30 сентября 1992 года.

В Пограничное управление ФСБ России в Армении входят четыре пограничных отряда:

в Гюмри,

в Армавире,

в Арташате,

в Мегри.

Еще один КПП работает в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Впрочем, и в этой сфере Армения начинает посматривать на Запад. Несколько дней назад завершилась первая сессия Стратегического диалога между Арменией и Великобританией, по итогам которой, как сообщил МИД РА, Лондон обязался оказать Еревану поддержку в ряде аспектов, связанных с безопасностью, включая и пограничный контроль.

В общем, количество шагов Армении, которые российская сторона характеризует как недружественные, растет буквально не по дням, а по часам. Один из самых острых – удивительно быстрая ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест представителей высшего руководства РФ. В конце 2022 года правительство Армении попросило Конституционный суд проверить, соответствует ли Римский статут основному закону страны. Реакция Москвы изначально была недвусмысленной. В МИД РФ сразу предупредили Ереван, что этот шаг повлечет крайне негативные последствия для российско-армянских отношений. Однако на сегодняшний день ратификация уже завершена, и с 1 февраля 2024 года Республика Армения получит статус полноправного члена МУС.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нельзя не вспомнить и об отказе Никола Пашиняна участвовать в саммите глав государств СНГ, который прошел в Бишкеке 13 октября – сообщалось, что он не сможет прилететь в Киргизию из-за "ряда обстоятельств". Впрочем, эти обстоятельства не помешали главе армянского правительства уже 16 октября отправиться в Страсбург, а 17 октября – выступить в Европарламенте.

Ближайшее мероприятие с участием глав постсоветских стран – неформальный саммит СНГ и ЕАЭС, который традиционно пройдет в декабре в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрий Пескова, армянская сторона, как и остальные, приглашена на встречу. Но прилетит ли Пашинян в Петербург?