© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Если раньше не приходилось сомневаться в том, что Армения ради своих целей старается выступать как союзник России, то сегодня все чаще можно видеть ситуации, в которых Армения выступает с антироссийских позиций. Армения хочет выйти из ОДКБ и вступить в НАТО и ЕС. Почему так происходит, почему Армения против России? Ответ – в материале Андрея Петрова.

Армения – один из немногих официальных союзников России, причем высочайший уровень отношений между странами был установлен еще 26 сентября 2000 года, когда президент Владимир Путин и президент Роберт Кочарян подписали "Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век". Однако в последние годы в Армении неуклонно растет недовольство Россией, в первую очередь в официальных кругах и в СМИ, которые все чаще пропагандируют антироссийские идеи. Армянские власти явно настраивают население республики против России – но зачем им нужно, чтобы Армения была против России? Что Армения хочет от России и чем грозит?

Почему Армения стала союзником России?

Для начала нужно ответить на вопрос: что изначально побудило Армению выбрать пророссийский вектор внешней политики? Дело, разумеется, не в глубине исторических связей и не в размере общины армянской диаспоры в РФ – у всех постсоветских государств многовековая общая история и представители всех народов Российской империи и СССР являются россиянами. Эти обстоятельства никак не помешали ни Украине, ни Молдове, ни Грузии выбрать проевропейский курс. Дело в другом, а именно в армяно-азербайджанском конфликте и Карабахской войне.

В окружении генсека Михаила Горбачева с самого начала его правления было сильно лобби армянского национализма. Именно по инициативе националистов Горбачев дал добро на проект карабахского сепаратизма – требования АрмССР и армянских активистов в НКАО АзССР о передаче автономной области из состава советского Азербайджана в состав советской Армении. Карабахский сепаратизм с лета 1987 года использовался горбачевской кликой как один из основных рычагов раскола СССР. Лидеры местных националистов, включая будущих президентов независимой Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, работали в непосредственном контакте с центральными властями и армянским националистическим лобби в верхах.

Когда Союз распался, связи между карабахскими сепаратистами и армянским националистическим лобби в Российской Федерации никуда не делись. Конфликт между советскими республиками из-за сепаратистского проекта перерос в полномасштабную войну между суверенными государствами, которая велась Республикой Армения с целью оккупации как можно большей территории Азербайджанской Республики в Карабахе и вокруг него. Официально РФ не поставляла в Армению оружие, однако, согласно расследованию генерала Льва Рохлина, к апрелю 1997 года Ереван контрабандой получил российских вооружений на $1 млрд – через российских сторонников оккупации Карабаха.

За месяц до этого разоблачения идеолог современного армянского национализма на постсоветском пространстве, руководитель карабахский сепаратистов Роберт Кочарян добился назначения премьер-министром Армении. На этом посту он легализовал запрещенную ультранационалистическую партию "Дашнакцутюн", заставил уйти в отставку президента Левон Тер-Петросяна, желавшего вернуть Азербайджану захваченные земли, и уже в марте 1998 года был избран президентом Армении. Второй карабахский лидер Серж Саргсян к тому времени уже пять лет работал в правительстве Армении на разных министерских должностях, так что после убийства премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера парламента Карена Демирчяна в октябре 1999 года вся власть в республике оказалась в руках карабахского клана.

По сути, после оккупации 20% территорий Азербайджана карабахские сепаратисты при поддержке общины армянской диаспоры в РФ оккупировали Армению. Устранив – политически или физически – всех влиятельных сторонников примирения с Азербайджаном, Кочарян и Саргсян взяли курс на удержание Карабаха и других азербайджанских районов под своим контролем любой ценой. Наиболее очевидным шагом для них, крепко связанных с армянскими националистами в России, стала игра в пророссийскую политику. Отсюда и союзническая декларация 2000 года, и обязательное участие Армении в любых интеграционных проектах РФ, будь то Таможенный союз, ОДКБ или ЕАЭС.

Ни о какой политической симпатии Еревана к Москве речи никогда не шло. Кочарян и Саргсян стремились убедить российские верхи в своей преданности только ради укрепления позиций Армении в армяно-азербайджанском конфликте и на переговорах по его урегулированию. Когда стало ясно, что при президенте Владимире Путине Кремль предпочитает баланс, Ереван стал искать поддержку своих антиазербайджанских планов на Западе, но союзничество с РФ не сворачивал хотя бы для того, чтобы не допустить перевеса Баку в отношениях с Москвой. Добиваться успехов ему позволяло все то же лобби армянского национализма, за годы независимости проникшее и во власть, и в СМИ, и в экспертное сообщество РФ до такой степени, что в годы президентства Сержа Саргсяна было уместно говорить об оккупации Арменией российского информационного поля.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бархатная революция в Армении

Армения была одной из постсоветских республик, в которых коллективный Запад после 2014 года стремился сменить власть с пророссийской на прозападную в рамках общей геополитической борьбы против РФ – и единственной, в которой это удалось сделать. Произошло это потому, что за 20 лет, пока Кочарян и Саргсян по очереди правили Арменией, в стране накопилось недовольство захватом всех сфер армянской жизни карабахским кланом. Ни Кочарян, ни Саргсян не были профессиональными или хотя бы талантливыми управленцами, их целью пребывания во власти было только сохранение собственных богатств и удержание оккупации Карабаха, в результате республика к концу 2010-х была царством коррупции, экономического упадка и социального тупика. Поэтому Вашингтону и Брюсселю почти ничего не пришлось делать самим – Армения уже была во взрывоопасном состоянии.

Взрыв произошел, когда Серж Саргсян, не желая после двух президентских сроков отдавать высшую власть, затеял трансформацию республики из президентской в парламентскую по модели, проваленной Михаилом Саакашвили в Грузии в 2012 году: президент становится номинальной фигурой, а государством руководит премьер-министр. Саргсян даже успел назначить себя премьер-министром 17 апреля 2018 года, рассчитывая до конца жизни держать Армению под оккупацией карабахского клана, однако продержался в должности меньше недели: в стране вспыхнули небывалые антиправительственные протесты, на которые стихийно вышло порядка 10% взрослого населения, и уже 23 апреля под давлением "бархатной революции" Саргсян подал в отставку. В течение полугода вся верхушка армянского истеблишмента, существовавшая с советских времен, лишилась государственных должностей.

Никол Пашинян

Единственное, что сделали западные силы во время "бархатной революции", чтобы добиться нужного результата, – скорректировали волну народного бунта так, чтобы наверх она вынесла прозападного политика. Волею судеб таким человеком оказался молодой оппозиционный депутат Никол Пашинян. Родившийся в Иджеване, получивший образование в Ереване, не имевший связей ни с Россией, ни с карабахским кланом, уже по стартовым условиям он вполне подходил на роль удобного Западу правителя Армении.

С ранней молодости, работая журналистом, Пашинян конфликтовал с официальной властью, после 30 лет ушел в политику, добивался отставки Кочаряна и Саргсяна, участвовал в мартовских беспорядках 2008 года и сидел за это в тюрьме, в 2012-м стал депутатом от блока Левона Тер-Петросяна, в 2015-м создал свою партию "Гражданский договор", в 2017-м занял второе место на выборах мэра Еревана. К моменту "бархатной революции" Никол Пашинян имел имидж борца с оккупацией Армении карабахским кланом, журналистский опыт информационной войны и навыки оппозиционной протестной деятельности. В то же время, он не был каким-то политическим идеалистом, а просто хотел власти, поэтому, когда Пашиняну было предложено сыграть роль лидера протестов, он тут же согласился.

Знакомые с армянской политической средой удивлялись тому, как революционной весной 2018-го преобразилась внешность этого депутата от блока "Елк", ранее ничем не выделявшегося среди других шумных армянских оппозиционеров. До того он брился, носил пиджак и галстук, был аккуратно причесан и старался не светить ранней сединой – Николу Пашиняну еще не исполнилось 43 года, и он вполне выглядел на свой возраст. На уличные протесты вышел как будто другой человек: заросший щетиной, растрепанный и подчеркнуто седой мужичок в застиранной футболке цвета хаки, в бейсболке и с обвисшим рюкзаком за спиной.

С Пашиняном явно работали профессиональные, импортные политтехнологи: выделили его из других оппозиционеров радикальной сменой образа, приблизили по стилю к обычным гражданам, отправили в гущу толпы и рекомендовали первым бросаться на ограждения и охрану. При первой же возможности он поранился о колючую проволоку, преувеличенно замотал руку бинтами и руководил народной стихией из позиции пострадавшего от репрессивного режима. "Я – из народа!" гласил его новый облик, поэтому, когда именно команда Пашиняна приняла власть из рук сдавшегося Саргсяна, ни у кого не возникло вопросов, зачем доверять государство неопытной молодежи.

Новая Армения – против России

Именно с момента получения Николом Пашиняном должности премьер-министра – главы Республики Армения – и начинается охлаждение российско-армянских отношений. Если клан Кочаряна и Саргсяна опирался во внешней среде в первую очередь на общину армянской диаспоры в РФ, то команда Пашиняна никаких значительных контактов с российскими армянами не имела. Одна часть российских лоббистов армянского национализма резко отвергла новую власть в Армении, желая возвращения карабахских стариков, другая часть попыталась навести мосты, но обнаружила, что пашиняновскому Еревану не слишком интересны их услуги. Выяснилось, что Пашинян очарован Западом.

Главной опорой надежд Пашиняна стали молодой президент Франции Эммануэль Макрон и французская община армянской диаспоры, второй по значимости – американская община армянской диаспоры. Возможно, новому Еревану хотелось бы большего внимания к себе Вашингтона, но американским властям требовалось сохранить влияние на весь регион Южного Кавказа, в то время как Парижу и по внутриполитическим причинам, и по внешним притязаниям было достаточно одной лишь Армении. В отличие от Кочаряна и Саргсяна, державшихся за Россию по трезвому расчету, Никол Пашинян сделал выбор сердцем: прочь от Москвы, с которой его лично ничто не связывает, и поближе к Елисейским полям.

Однако после первого же антироссийского шага – ареста генсека ОДКБ Юрия Хачатурова – Кремль по внутренним каналам просветил молодое, неопытное армянское руководство на предмет глубины и жесткости российско-армянских межгосударственных связей.

Это:

и российские пограничники на турецкой и иранской границах,

и 102-я военная база в Гюмри,

и российское управление Армянскими железными дорогами,

и экономические привилегии в рамках ЕАЭС,

и военно-политические обязанности в рамках ОДКБ,

и десятки армянских предприятий в российской собственности,

и дешевый газ,

и многое-многое другое.

Команда Пашиняна то ли притворялась, то ли в самом деле не знала, насколько сильно Армения интегрирована в российскую сферу влияния.

Вторая Карабахская война

На два года пашиняновская Армения оказалась в патовой ситуации: страстно желая пристроиться к Евросоюзу и НАТО с французского крыльца, она не имела политической возможности отдалиться от России, покинуть ЕАЭС и ОДКБ. Все изменилось осенью 2020 года, когда Ереван, применяя модернизированную военную доктрину "новая война – новые территории", спровоцировал 44-дневную войну с Азербайджаном. В те дни Никол Пашинян ежедневно звонил Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению боевых действий, а российские сторонники оккупации Карабаха по всем каналам призывали Москву вмешаться в войну на стороне Армении. Основным желанием Еревана в те дни было привлечение к боям сил ОДКБ, однако и в Кремле, и в секретариате Организации подчеркивали, что театр военных действий расположен на территории Азербайджана.

В итоге Армения проиграла Карабахскую войну, Азербайджан освободил свои земли от оккупантов и принудил армянское руководство подписать документ о капитуляции – Трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, ставшее безальтернативной дорожной картой для послевоенного урегулирования отношений. Для российско-армянских отношений эта дата стала, можно сказать, точкой невозврата. Все расчеты клана Кочаряна и Саргсяна на российскую помощь провалились: Россия не стала воевать с Азербайджаном за оккупацию Карабаха Арменией. Да, Владимир Путин договорился с Ильхамом Алиевым о вводе российских миротворцев в Карабахский экономический район, но только на временной основе и только для облегчения перехода карабахских армян к интеграции в азербайджанское государство и общество. Сепаратистский проект в Карабахе, ради которого были все игры в преданность Еревана Москве, закрывался не позднее 2025 года.

Официальный Ереван, разумеется, немедленно стал играть на разочаровании политических элит, усиливая риторику "Если Армения – союзник России, то почему наш союзник нас бросил?", при том что для прозападной команды Пашиняна военный нейтралитет Москвы был лучшим сценарием: самостоятельно проиграв войну, Пашинян не был ничем обязан Кремлю. В первый же месяц после войны армянским властям пришла символическая помощь от Парижа – французская община армянской диаспоры пролоббировала парламентскую резолюцию с рекомендацией правительству признать сепаратистский проект в Карабахе независимым государством. МИД Франции рекомендацию тут же отверг, но политический жест слабее от этого не стал: Париж явно заявил свои права на место союзника Еревана.

Что Армения хочет от России

Еще до того, как партия Пашиняна "Гражданский договор" победила избирательные блоки Кочаряна и Саргсяна на парламентских выборах 2021 года и утвердила власть в послевоенное время, Ереван сформировал список претензий к Москве:

Россия и ОДКБ должны помогать Армении в военных инцидентах на границе и, как следствие, в размещении армянских боевых постов там, где их хочет видеть армянское руководство;

Россия должна заставить Азербайджан согласиться на бессрочное размещение российских миротворцев в Карабахском экономическом районе и на бесконтрольный ввоз армянского оружия и боевиков в Карабах по Лачинскому коридору;

Россия должна перевооружить армянскую армию, потерявшую в 44-дневной войне большую часть боевой техники и боеприпасов.

Как можно видеть, эти претензии сводятся к одному: Россия должна помочь Армении подготовиться к новой войне с Азербайджаном за Карабах – не дать Баку укрепить рубежи и реинтегрировать карабахских армян, а также предоставить Еревану побольше вооружений.

Команда Никола Пашиняна с самого начала не надеялась, что Москва сделает хоть что-то из перечисленного. Напротив, расчет был на отказ российских властей участвовать в подготовке Армении к реваншу, ведь это создавало все больше поводов для изображения недовольства в Ереване политикой Кремля на Южном Кавказе. Чтобы быть все более и более недовольным, режим Пашиняна устраивал провокации, к примеру, начинал бой на условной армяно-азербайджанской границе, дожидался, когда ВС Азербайджана займут стратегические высоты для прекращения атак, заявлял, что теперь те стоят на территории Армении, и требовал, чтобы ОДКБ и РФ "восстановили территориальную целостность" РА.

Параллельно был дан "зеленый свет" внепарламентским русофобским движениям в Армении, объединившимся под названием "Национально-демократический полюс". НДП стали проводить регулярные антироссийские митинги, где озвучивали все самые оскорбительные и неприемлемые лозунги в адрес России, которые только могли сочинить. Причем на русском языке, чтобы все послания вроде визитной карточки НДП "Прощай, немытая Россия!" были понятны в Москве без перевода. Формально команда Пашиняна отношения к этим русофобам не имеет, однако она проигнорировала все обращения МИД РФ о недопустимости разжигания НДП-шниками антироссийских настроений в Армении, а митинги "полюса" согласуются в любое время и любом месте, включая 102-ю военную базу в Гюмри.

Армения хочет выйти из ОДКБ и вступить в НАТО

Цель у необоснованных претензий к России и раскачки русофобских настроений в армянском обществе одна – режим Никола Пашиняна хочет выйти из российской сферы влияния и стать членом евроатлантической семьи. Москва не собирается никуда отпускать Армению, Москва намного сильнее и Еревана, и западного присутствия в Армении, поэтому Пашиняну приходится продвигаться к западной мечте маленькими шажками. В данный момент армянский премьер работает над выходом Армении в том или ином виде из ОДКБ. В отличие от ЕАЭС, членство в котором ежедневно приносит армянскому государству экономическую выгоду, извлечь пользу из участия в ОДКБ Ереван так и не смог – в том виде, в каком он ее себе представляет. Поскольку ни Россия, ни другие страны Организации ни при каких условиях не станут участвовать в потенциальной войне с Азербайджаном, у Пашиняна нет мотивов оставаться в ОДКБ. Зато есть два мотива выйти.

Во-первых, выход из военного блока откроет Армении двери для интеграции в НАТО. В отличие от Грузии, у Армении нет территориальных проблем, а потому она может быть легко принята в Альянс, тем более при наличии таких партнеров, как Франция и США (хотя Турция наверняка потребует предварительно подписать мирный договор с Азербайджаном). Во-вторых, Никол Пашинян сможет нанести политический удар по Москве, создав условия для резкого охлаждения в российско-армянских контактах. В политике современного Еревана в отношении России действует формула "Чем хуже, тем лучше", и именно ею руководствуется вся армянская верхушка на сегодняшний день. Пока что речь идет только о порче работы ОДКБ, но в дальнейшем режим Пашиняна хотел бы расширить разрыв с Россией на весь спектр связей.

Российские эксперты-регионоведы отмечают, что выход Армении из ОДКБ – дело решенное, вопрос лишь в сроках этого события. Время покажет, как далеко после этого получится зайти Николу Пашиняну и его людям. Возможно, в будущем они потеряют власть и руководство республикой перейдет к более трезво мыслящим, менее склонным к популизму и авантюрам политикам. Тогда уже не придется задаваться вопросом, почему Армения против России, потому что любое здравомыслящее армянское правительство будет стремиться к безупречным отношениям с Москвой.